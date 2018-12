Laboristas acusarán a May de desacato si no publica el informe legal del "brexit"

El Partido Laborista británico planea acusar al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, de desacato al Parlamento si no publica todo el informe legal que recibió sobre el acuerdo del "brexit", tal como le ha ordenado que haga la Cámara de los Comunes.

El portavoz laborista para la salida de la Unión Europea (UE), Keir Starmer, avisa hoy en un artículo en "The Sunday Telegraph" de que, si no se difunde el informe al completo del abogado del Estado sobre el texto consensuado con Bruselas, su partido "no tendrá otra alternativa" que "iniciar un proceso de desacato al Parlamento".

Starmer trabajará "con todos los partidos" de los Comunes para enviar, posiblemente mañana, una carta al presidente de la cámara, John Bercow, que deberá decidir si pone en marcha el proceso.

La Cámara de los Comunes aprobó hace unos días una moción que obliga al Gobierno conservador a publicar la totalidad del análisis recibido del abogado del Estado, Geoffrey Cox, pero el Ejecutivo se niega y propone dar a conocer solo una "declaración razonada de la posición legal".

Está previsto que Cox comparezca mañana ante los diputados para exponer ese resumen.

"Si los ministros se oponen obstinadamente a obedecer la orden de los diputados, están activando un enfrentamiento constitucional que pone al Parlamento en conflicto directo con el Ejecutivo", escribe el portavoz laborista, que fue fiscal general en anteriores gobiernos.

Starmer argumenta que, aunque en general el Ejecutivo debe poder mantener confidencial el asesoramiento legal que recibe, el "brexit" supone "circunstancias excepcionales".

"No se puede esperar que los diputados apoyen un acuerdo sin saber precisamente qué están firmando. Hacerlo sería perjudicar al Parlamento, la democracia y el futuro del país", dice el laborista.

El periódico señala que hay otros grupos parlamentarios que firmarían una eventual carta impulsada por el partido liderado por Jeremy Corbyn, entre ellos el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, aliado de May, que gobierna en minoría, pero que se opone al pacto aprobado el pasado domingo por los Veintisiete.

Según el "Sunday Telegraph", también apoyarían una moción contra el Gobierno por desacato los liberaldemócratas y los independentistas escoceses del SNP.

May está embarcada en una intensa campaña para convencer al Parlamento y la opinión pública de que su acuerdo es lo mejor para el país y el único que aceptará la UE, antes de que se vote, el 11 de diciembre, en la Cámara de los Comunes.

El pacto, criticado dentro y fuera de su partido, regula la salida del bloque y define la futura relación bilateral, pero en una polémica cláusula de seguridad mantiene al Reino Unido en una unión aduanera con estatus especial para Irlanda del Norte.

Si Bercow acepta tramitar una moción por desacato y esta es aprobada por los Comunes, el caso se remitiría a la Comisión de Privilegios y, si se confirman los hechos, el Gobierno afrontaría varias posibles penalizaciones.