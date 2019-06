El candidato Lacalle Pou dice que el acuerdo Mercosur-UE no beneficiará a Uruguay

El precandidato por el Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou dijo a Efe que el posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) no beneficiará a Uruguay ya que, en su opinión, su país está desprotegiendo a "sectores fundamentales" como la ganadería o la agricultura.

"En este mundo que cambia todo el tiempo, que la oferta y la demanda no solo es determinada por los bienes sino también por la política, allí tenemos que tener una política comercial agresiva", señaló el precandidato que lidera la intención de voto de su partido con vistas a las elecciones internas del 30 de junio.

Respecto al Mercosur, que Uruguay integra junto a Argentina, Brasil y Paraguay, dijo que es necesario un bloque "abierto y sincerado", que logre flexibilizarse para que sus países puedan hacer acuerdos por fuera.

Para el también senador, Uruguay debe subirse "rápidamente" a la idea de los mandatarios de Argentina, Mauricio Macri, y Brasil, Jair Bolsonaro, quienes quieren flexibilizar el Mercosur.

Según Lacalle Pou, Uruguay "quedó aislado" y necesita una política exterior "mucho más ágil, más agresiva y no tener como única opción sobre la mesa un TLC".

Respecto a Argentina, cuyas elecciones de octubre coincidirán con las presidenciales de Uruguay, Lacalle Pou dijo que "cualquiera sea el resultado" hay que aprovecharlo de manera positiva.

"No tengo afinidades con ningún político en ningún lugar del mundo, me puede gustar un poquito de uno y un poquito de otro, por suerte no me caso con nadie. Aprendí hace muchos años que Uruguay es único, ni mejor ni peor, pero no me comparo", agregó.

Si bien desde que gobierna Mauricio Macri "volvieron las relaciones normales" entre ambos países, el precandidato sostuvo que con los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández "las inversiones vinieron para Uruguay".

"Como presidente de la República me gustaría llevarme bien con todos los gobiernos, no puedo manejarme por afinidades ideológicas, no debo", puntualizó.

Sobre la crisis venezolana, Lacalle Pou criticó la posición uruguaya y afirmó que su Gobierno "no se anima a hablar" por intereses económicos.

"Uruguay no ha dicho que lo que hay en Venezuela es una dictadura, no ha dicho que (Nicolás) Maduro sea un dictador, no puede por plata que hizo gente cercana al Gobierno, al presidente (Tabaré) Vázquez y al expresidente (José) Mujica, están amordazados. La dignidad uruguaya está amordazada", enfatizó.

Y subrayó que, si llega a la Presidencia, no romperá relaciones diplomáticas con el país caribeño, ya que, en su opinión, "la relación del Uruguay no es con el Gobierno, es con Venezuela, con los venezolanos", por lo que "dejarlos solos es lo peor", concluyó.