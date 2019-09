Lam: Pekín apoya la decisión de retirar la ley de extradición pero no influyó

La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, aseguró hoy que Pekín no tuvo nada que ver en su decisión de retirar oficialmente el polémico proyecto de ley de extradición que originó las protestas en la ciudad, aunque afirmó que las autoridades chinas la "respetan" y "apoyan".

El Gobierno central respetó su "punto de vista" y la apoyó "totalmente", indicó la mandataria local en una rueda de prensa celebrada este jueves.

No obstante, Lam negó que la retirada del proyecto haya sido un "cambio de opinión": "No hay ninguna diferencia en el fondo porque no había ningún plan para retomarlo".

Con esto, Lam buscó defender sus palabras de las últimas semanas, en las que reiteró en varias ocasiones que el proyecto estaba "muerto", negándose siempre a utilizar la palabra "retirada" tal y como le exigían los manifestantes.

"Pese a no ser diferente en el fondo, va a ser una medida útil para crear una base para el diálogo, y ayer era el mejor momento para hacerlo. No debería haber más especulación sobre por qué lo hacemos", apostilló.

Lam anunció ayer por la tarde la retirada formal del proyecto, cumpliendo así con una de las cinco demandas de los manifestantes, que han inundado la calle en sucesivas protestas multitudinarias desde principios del pasado mes de junio.

Asimismo, en una alocución retransmitida por las televisiones locales, la jefa del Gobierno anunció otras medidas como iniciar un diálogo entre los altos cargos y los ciudadanos o invitar a expertos extranjeros para unirse al órgano supervisor de la Policía.

No obstante, no ofreció soluciones concretas para las otras cuatro demandas de los manifestantes.

Estas son el establecimiento de una comisión independiente para investigar la supuesta brutalidad policial en las manifestaciones, la liberación sin cargos de los detenidos en las protestas, la retirada del calificativo de "revuelta" -delito penado con hasta 10 años de prisión- sobre éstas y la implantación del sufragio universal para elegir al líder del Ejecutivo local.

En los foros en los que se organizan los manifestantes hongkoneses se publicaron desde la tarde de ayer muchos mensajes en los que se conminaba a continuar con las protestas, con eslóganes como "Cinco demandas, ni una menos".