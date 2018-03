Lambán dice que "no es extraño" que "algunos" no puedan acudir a la Escuela de Buen Gobierno del PSOE

El presidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha considerado que "no es extraño" que "algunos" no puedan acudir a la Escuela de Buen Gobierno del Partido Socialista, que se celebra este fin de semana en Madrid. Estas declaraciones las ha realizado después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, haya informado de que no acudirá al evento.