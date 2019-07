Lambán, candidato a la investidura en Aragón pese a no tener aún los apoyos

El socialista Javier Lambán ha sido propuesto formalmente como candidato a la presidencia de Aragón pese a no tener todavía los apoyos necesarios, según ha anunciado el presidente de las Cortes, Javier Sada, que ha afirmado que no hay fecha para el pleno para no “meter más presión” a las negociaciones.

Sada ha comparecido ante los medios para hacer pública la candidatura de Lambán, el único candidato propuesto, tras cerrar con los grupos parlamentarios la ronda de contactos para la investidura.

Por tanto, no ha querido aventurar la fecha para el pleno de investidura, que en todo caso ha de celebrarse antes del 20 de agosto, el límite de dos meses desde la constitución del Parlamento que marca el Estatuto de Autonomía para convocar elecciones anticipadas si no se ha elegido presidente.

No obstante, ha apuntado que espera que sea lo antes posible, pero ha insistido en que las negociaciones siguen abiertas y que se complican para el PSOE, dado que para la investidura de Lambán, además de los pactos ya cerrados con el PAR, y avanzados con CHA e IU, necesita el respaldo de Podemos, y su portavoz, Maru Díaz, ha dicho que no cuenta con él, hoy por hoy.

Según Díaz, la negociación con el PSOE no avanza y no está siendo “honesta” porque los socialistas no respetan el peso que tiene el grupo parlamentario de Podemos-Equo para apoyar a Lambán, aunque no ha querido concretar si ese peso se traduce en la entrada de la formación morada en el Ejecutivo.

Así las cosas, Vicente Guillén, como portavoz del PSOE, ha pedido a Podemos que apoye la investidura de Lambán al ser algo “completamente diferente de la gobernabilidad”, de la que se hablará “cuando toque”.

Precisamente la posición del PAR, al firmar un acuerdo con el PSOE, ha sido objeto de los reproches de PP y Cs, por descartar la posibilidad de un pacto entre partidos del centro-derecha para conformar el próximo Gobierno, que precisaría de los apoyos de Vox.

Así, el presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, ha acusado a la formación, liderada por Arturo Aliaga, de dejar en manos de Podemos la conformación del futuro gobierno de Aragón y ha advertido de que mientras él lidere su partido “bajo ningún concepto” habrá alianzas con el PAR ante una posible repetición de elecciones autonómicas.

Una crítica que ha compartido el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, quien ha lamentado que Podemos “tenga la sartén por el mango” del futuro gobierno de Aragón porque el PAR dejó claro que no quería saber “nada” de la formación naranja cuando conformar un gobierno habría sido posible “en 48 horas”.