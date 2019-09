Lambán emplaza a "todos" a "arrimar el hombro" para que se conforme el Gobierno de España, tras reunirse con el Rey

El presidente aragonés ha transmitido a Felipe VI su "preocupación" por la situación de la política española y su deseo de que "cuanto antes haya un Gobierno porque lo necesitan España y todas las comunidades autónomas", que tienen "problemas muy serios derivados de la interinidad del Gobierno" de España, según ha declarado a los medios de comunicación en Madrid.

A juicio de Javier Lambán, España "no tendrá una gobernabilidad seria, eficaz y sólida en tanto en cuanto no se impliquen en ella los partidos constitucionalistas", de forma que "mientras la gobernabilidad esté al albur de partidos no constitucionalistas no podremos decir que España ha superado esta etapa de inestabilidad, que data de las elecciones de 2015".

"Desde entonces no ha habido un Gobierno sólido y, desde luego, esa gobernabilidad va a ser imposible sin la implicación de las fuerzas constitucionalistas".

Lambán ha indicado que sigue creyendo en "la responsabilidad" de quienes se dedican a la política y ha asegurado que confiará "hasta el último momento" en alcanzar una solución, advirtiendo de que "sería un pésimo negocio" celebrar elecciones generales el 10 de noviembre.

También ha dejado claro que esto "no depende solo del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno", sino que "depende de todos" y se ha proclamado "optimista".

RESPETO Y AFECTO

El presidente aragonés ha elogiado su "respeto, afecto y reconocimiento a la excelente labor que realiza" el Rey, a quien ha brindado todo su apoyo "como ciudadano y presidente de una Comunidad Autónoma". Le ha dado cuenta de la conformación del Gobierno de Aragón de la X legislatura, "a consecuencia de un pacto que tiene sus peculiaridades" ya que es un cuatripartito, lo que no se encuentra "ni en España ni en Europa".

Lambán ha dado por seguro que el cuatripartito "va a funcionar mejor que otros Gobiernos de más fácil conformación". En su entrevista, el presidente aragonés ha comentado al Rey los retos más inmediatos y también a medio y largo plazo de Aragón en materia de economía, inversiones e infraestructuras.

Al dialogar sobre la situación de la política española, Lambán ha apreciado "hasta qué punto, desde la atalaya desde la que ve la política, su conversación es sumamente ilustrativa, muy fructífera y le enriquece a uno".