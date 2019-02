Lambán dice que el relator crea "confusión" y que Sánchez está "sorprendido en su buena fe" por los independentista

En la intervención final de su comparecencia parlamentaria para hablar sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, Javier Lambán ha dicho que la mesa de partidos "nace muerta" y ha advertido de que "no se puede uno fiar" de los independentistas, quienes "desde los tiempos de Azaña y la Transición son congénitamente desleales".

"Esa comisión --la mesa-- no va a surtir ningún efecto" porque "faltan algunos de los más importantes partidos de Cataluña", añadiendo que "no se sabe para qué mesa es el relator", ha continuado Lambán, quien ha dejado claro que no aceptará "ningún efecto de esa comisión" porque lo que desborde del ámbito estatutario corresponderá a una "decisión nacional" y Aragón "tiene derecho y obligación de estar representada y dar su opinión" en el ámbito nacional de decisión por "nuestra militancia activa a favor de la Constitución y la unidad de España".

A juicio del presidente aragonés, "el problema más grave que tiene España es la falta de cooperación de los partidos constitucionalistas". Ha dicho que cuando se exageran las diferencias "de una manera artificial" los ciudadanos dejan la política ya que "nos ven más en las luchas por el poder que en el interés general".

Esto se manifiesta, ha planteado, cuando "unos y otros recurrimos a socios indeseables desde el punto de vista político, como los separatistas y la extrema derecha de Vox", emplazando a recuperar "la unidad" en la defensa de la Constitución y la unidad de España, cuando las fuerzas mencionadas "se retroalimentan".

Ha afirmado que está "en las antípodas" de los separatistas y ha preguntado al presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, si está "orgulloso" de las alianzas con Vox o no está en "las antípodas de Vox".

