Lanzan un cómic satírico con Alexandria Ocasio como heroína de Washington

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), la congresista más joven de Estados Unidos, enfundada en un traje blanco y con teléfono en mano, aplasta a un simbólico elefante de color rojo republicano en la portada de un nuevo cómic satírico que retrata las aventuras de los políticos "novatos" en Washington.

Se trata de "Alexandria Ocasio-Cortez y la Fuerza de los Novatos: Nuevo Partido, ¿Quién es?", un libro benéfico que recoge las historias ilustradas de más de una veintena de artistas sobre esta inusual banda de "héroes", editado por Devil's Due Comics y que saldrá a la venta el próximo mayo.

"Creadores de cómic convergen para celebrar la elección del grupo de novatos congresistas más diverso de la historia, y no perdonan a nadie en esta sátira que se mete con Washington", reza la página web del libro, en la que cada frase es una oportunidad para lanzar una broma.

"Agarra una 'hamberder' y una taza de 'covfefe' y prepárate para disfrutar de la lectura", dice la editorial, utilizando con sorna algunas de las palabras sin sentido que ha tuiteado el presidente Donald Trump, para después añadir que el cómic está "¡impreso en facturas médicas sin pagar, pero recicladas!".

La portada principal es obra de Tim Seeley y Josh Blaylock, artífices también de una versión de "coleccionista" con AOC vestida de "guerrera de Washington" al estilo Superwoman, en la que su enemigo es el elefante republicano, y también hay un burro que representa a los demócratas, que visten como reyes medievales.

Trump se convierte en rehén del humor de los artistas en la página de promoción del cómic, que cuenta con una "traducción al idioma presidencial" imitando la peculiar forma de escribir del mandatario en las redes sociales: "Es un nuevo especial lleno de MENTIRAS INJUSTAS!!!".

En declaraciones al diario "The New York Times", el editor, Blaylock, indicó que no se comunicó con Ocasio ni los congresistas para buscar su apoyo a la hora de elaborar este ejemplar de 44 páginas, por lo que "seguro que fue una sorpresa para ellos" enterarse de su existencia.

"Aunque no estamos de acuerdo en todo, compartimos una emoción común por el soplo de aire fresco que trae el nuevo Congreso. Espero que sea un alivio tan catártico para los lectores como lo fue para nosotros los creadores", dijo el editor a la publicación "Comic Book Resources".