Lasa lamenta "la rigidez y las formas" del PSOE en el expediente por su apoyo a Urkijo y asegura que "pasa página"

Lasa, viuda del exgobernador civil de Gipuzkoa Juan Mari Jauregi, asesinado por ETA en el año 2000, se ha dado de baja del Partido Socialista después de que la formación le comunicara la apertura de expediente provisional de expulsión por haber apoyado el pasado 7 de noviembre la candidatura del cabeza de lista al Congreso por Más País en Bizkaia, Txema Urkijo, con el que había coincidido durante su etapa en el Ejecutivo vasco.

En aquel encuentro, en un hotel bilbaíno, Lasa lamentó no poder votar, por ser guipuzcoana, la candidatura de Urkijo, teniendo en cuenta su capacidad "de llegar a acuerdos, de dialogar, de hablar con diferentes" que, según afirmó entonces, "a día de hoy es lo que falta entre los políticos".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, ha asegurado este jueves que le "planteó Txema esa posibilidad y no lo dudé ni un momento".

La exdirectora de la Oficina de Atención de Víctimas ha lamentado la "rigidez" de su partido. "Serán así las normas, pero no las comparto", ha manifestado.

Asimismo, ha dicho no entender "las formas" en que le ha sido comunicado, "a través de un burofax", algo que "recuerda a otras épocas". "¿No hay otra forma de comunicar con la gente en un partido, que no es una multinacional?", ha cuestionado.

Tras lo sucedido, Maixabel Lasa ha asegurado que ha decidido "pasar página". "Quiero mantener la libertad de expresión y mi libertad de poder apoyar, como en este caso, a una persona con la que me une una confianza impresionante y que no me parece de recibo ni mucho menos, que haya tomado esa decisión", ha concluido.