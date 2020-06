Lastra acusa a Casado de ser "el mayor agente de desestabilización" del país y de haber pisoteado todas las líneas rojas

Lastra ha utilizado su intervención en el Pleno del Congreso que debate la sexta prórroga del estado de alarma derivado del coronavirus para defender la utilidad del estado de alarma --"sin él no habríamos doblegado la curva de la pandemia", ha dicho- y las medidas adoptadas por el Gobierno para atajar la crisis sanitaria, ensalzando singularmente el impuesto mínimo vital.

Pero también para atacar, una vez más, a Casado, al que ha criticado que a media que la emergencia sanitaria "desescala" su partido "escale al extremismo". "La pandemia nos ha obligado a millones de españoles a ponernos mascarillas pero ha hecho que unos pocos se quiten la careta", ha comentado.

CASADO "AGACHA LA CABEZA" A LA ULTRADERECHA

La socialista asturiana ha lamentado que el líder 'popular' lleve meses "agachando la cabeza" a la ultraderecha hasta el punto que ya resulta "difícil" distinguir su discurso del de Vox y ha denunciado que los "insultos" y "desatinos" que profiere contra el Ejecutivo en cada Pleno del Congreso no son ya un "error" sino una "estrategia". La misma, ha apuntado, que practican cuando la izquierda llega a la Moncloa.

"Han decidido convertirse en el mayor agente de desestabilización de España", ha señalado Lastra, para advertir al PP que el país "no es la derecha ni el Estado es suyo" y pedirle que deje de "atizar un fuego que no puede controlar". "Ya basta de irresponsabilidad. España no va a caer por más que se empeñen", ha remachado.

Lastra sostiene que confrontar "con dureza" con el Gobierno es lo que se espera del primer partido de la oposición pero ha lamentado que el PP se haya dedicado a "pisotear todas las líneas rojas" por miedo a "plantar cara" a Vox. "Dejen esa estrategia de alentar el extremismo y sembrar rencores. Le irá mejor a usted y a España", ha aconsejado a Casado.