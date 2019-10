Lastra dice que Casado ha madurado "físicamente" pero no "políticamente"

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho este martes que el líder del PP, Pablo Casado, "parece que ha madurado al menos físicamente", pero no lo ha hecho "políticamente" y le ha acusado de "alarmar" a la población al exigir al Gobierno que saque a los políticos presos de Cataluña.

En unas declaraciones previas a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, Lastra ha instado a Casado a "respetar el Estado de Derecho" y no "alarmar a la población" cuando pide que los condenados en el Tribunal Supremo en la causa del "procés" sean trasladados a prisiones no catalanas, bajo competencia del Gobierno.

Lastra ha pedido a los "populares" que "se lean la ley", porque para los reclusos condenados "siempre hay control judicial" y cualquier decisión sobre su progresión de grado o sus beneficios penitenciarios depende en última instancia del tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo, que es quien tiene "la última palabra".

"Que se lean un poquito la ley, no alarmen a la población y no sobreactúen, porque ya nos están cansando", ha insistido la portavoz del grupo socialista, quien también les ha instado a "respetar lo que hemos conseguido entre todos en estos 40 años" en favor de un Estado descentralizado y "no intentar recentralizar".

Por ello ha pedido también al PP que recupere el "sentido de Estado" que "parece que solo tienen cuando gobiernan".

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha considerado que las declaraciones de Lastra sobre Casado "están absolutamente fuera de lugar" y demuestran "muy poca altura política" de quien las hace, al no respetar al jefe de la oposición.