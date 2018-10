Lastra: el Gobierno actuará "con la ley en una mano y con el diálogo en la otra"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado hoy que el Gobierno "solucionará la crisis territorial" que existe en Cataluña, pero lo hará "con la ley en una mano y con el diálogo en la otra" frente a los partidos que lo acusan de someterse a los independentistas.

Partidos a los que ha pedido que colaboren con la acciones del Ejecutivo encaminadas a solventar esa crisis o, en caso contrario, que no obstaculicen su actuación: "el que no vaya a ayudar al Estado, por favor, que se aparte, que no moleste".

Durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Gran Canaria, organizada en el pueblo de La Aldea y que ha sido emitido por internet, la dirigente socialista ha sostenido que el problema independentista de Cataluña tiene su origen en las políticas del Partido Popular.

Formación que ya fue responsable anteriormente, según Lastra, del proceso secesionista iniciado en el País Vasco con el Plan Ibarretxe, que tuvo que reconducir el PSOE al regresar al Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, ha añadido al respecto.

Porque "eso se gestó en la época de José María Aznar y tuvo que venir un presidente socialista a solucionarlo", ha dicho.

Ha agregado que otro Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy, ha provocado "la mayor crisis territorial de este país", el actual problema de Cataluña, ante el que, una vez más, "ha tenido que venir otro presidente socialista, Pedro Sánchez, para empezar a solucionar el problema".

Lastra ha achacado también parte de la responsabilidad de lo que ocurre, en todo caso, al "secesionismo catalán", al que ha reclamado colaborar en la búsqueda de soluciones y ha criticado por mantener posiciones que, ha destacado, respalda menos de la mitad de la ciudadanía de la región.

"Al independentismo catalán, al señor Torra, decirle que es el presidente de todos los catalanes", por lo tanto debe trabajar "por y para todos" y no solo para algunos, más allá de posturas ideológicas, ha subrayado.