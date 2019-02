Lastra espeta al PP que traición a España es blanquear dinero con los 191 muertos del 11-M encima de la mesa

Lastra se refería así al apunte existente en la libreta de la contabilidad paralela del extesorero del PP Luis Bárcenas, que recoge una anotación el día de los ataques terroristas de un ingreso de 200.000 euros realizado por Juan Cotino, entonces delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, un movimiento que Cotino ha negado.

La acusación de Lastra ha tenido lugar durante su intervención en el debate de totalidad de los Presupuestos, que ha dedicado a denunciar la actitud, a su juicio "irresponsable", tanto de las derechas de PP y Ciudadanos como de los independentistas por disponerse a no permitir la tramitación de los Presupuestos por mero interés "partidista".

Al líder del PP, Pablo Casado, Lastra le ha llegado a "responsabilizar" de la fractura social que se está provocando en este país como consecuencia de la "estrategia de crispación" desarrollada por este partido en colaboración con Ciudadanos desde el mismo momento en que el PSOE ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

CS, ABARAZADOS A VOX

Al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, Lastra le ha reprochado que se haya "abrazado" ya en dos ocasiones a Vox, en Andalucía y el domingo pasado en la manifestación de Colón, y ha acusado a los 'naranjas' de "haber perdido el centro" y ahora "el norte".

Lastra ha advertido a los diputados de Ciudadanos de que ya no engañan a nadie afirmando que sólo están en contra del 'sanchismo', y no del PSOE porque siempre que han tenido oportunidad han pactado con la derecha para que no gobiernen los socialistas, como ha sido el caso en Andalucía y la Comunidad de Madrid.

A los independentistas Lastra les ha recriminado su decisión de persistir en el "error" con su decisión de rechazar los Presupuestos, renunciando a pensar en los intereses de todos los ciudadanos de Cataluña, también "los más vulnerables", que son los menos independentistas.