Lastra (PSOE) no ve posible una investidura por las posiciones que mantienen Podemos, PP y Ciudadanos

"Lo que sabemos a día de hoy es que Podemos va a anunciar (al Rey) su abstención y PP y Ciudadanos su voto en contra. Por lo tanto, no habría ninguna investidura posible", ha señalado a los medios de comunicación tras asistir a la habitual reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados.

En relación con la propuesta hecha el lunes por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien propuso al PP una abstención conjunta a cambio de que Sánchez se comprometa a cambiar de socios en Navarra, a no indultar a los presos del 'procés', a aplicar el 155 en caso de que los independentistas no acaten la sentencia y a no subir impuestos a familias y autónomos, Lastra ha comentado que no le parece que están planteando "nada serio".

Bajo su punto de vista, la iniciativa de Rivera pretende ser "un golpe de efecto" encaminado a situar de nuevo a Ciudadanos en "el foco" tras "cinco meses desaparecidos".

Lastra ha recordado que desde el PSOE pidieron desde el principio, y lo siguen haciendo, a PP y Ciudadanos una abstención técnica para permitir tan sólo que el Gobierno se pueda formar y eche a andar la investidura sin que ésta dependa de la colaboración de las fuerzas independentistas.

La portavoz también ha descargado la responsabilidad de la repetición electoral en Unidas Podemos, al remarcar que la formación de un Gobierno progresista en España sólo está pendiente de su voto afirmativo.

Lastra ha puesto en valor la coincidencia entre el PSOE y Unidas Podemos respecto al tipo de políticas que es necesario implementar en España. "¿Si están de acuerdo en las políticas, por qué van a impedir un gobierno progresista?", se ha preguntado.