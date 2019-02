Lastra arremete contra la "manifacha" del PP y Cs "de la manita de los nazis"

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha arremetido contra la "manifacha" del PP y Cs el pasado domingo en la plaza de Colón y les ha acusado de ir "de la manita de los nazis de Hogar Social, de la Falange y de Vox". "¡Esos son ustedes! ¡Ya no engañan a nadie! ¡Se retrataron el domingo!", les ha dicho.

En su intervención en el debate de presupuestos, Lastra ha sostenido que "cuando España se la ha jugado de verdad la derecha siempre ha traicionado a los españoles"; ha acusado a Cs de "abrazarse con la extrema derecha" y ha avisado al líder del PP, Pablo Casado, de que le hace "responsable de la fractura social que se está provocando en este país".

"¡Y el señor Rivera se me hace el ofendidito porque dije manifacha! ¡Oiga! ¿Cómo quiere que lo llame? ¿Maniprogre? ¿Un amor en pos del amor y la concordia?", ha espetado al líder de Cs.

A Rivera le ha dicho también que lo que a él le molesta no es Pedro Sánchez, sino el PSOE, porque cada vez que ha tenido oportunidad ha pactado con la derecha y la extrema derecha en Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía, "y cada vez que tenga oportunidad lo va a hacer, así que no engañen a nadie y no vayan ustedes de centristas", ha proclamado.

En un discurso de tono duro y aire preelectoral, Lastra ha cargado también contra el PP y sus "traiciones a España", entre ellas la de "dedicare a blanquear dinero con 191 muertos encima de la mesa y 1.857 heridos" el 11M y entregarse a la "corrupción sistémica" en plena crisis: "¡Mientras recortaban el Estado del bienestar, 121.000 millones de euros 'pa quí' y 'pa allá'!", les ha reprochado.

La portavoz socialista, jaleada por los suyos, ha sostenido que el PP siempre se ha guiado en España por la máxima de "cuanto peor, mejor", y ha criticado que mantenga como portavoz a "uno de los peones negros que alimentó la teoría de la conspiración" contra el PSOE tras el 11M.

En un tono menos crispado se ha dirigido a los independentistas catalanes, a los que ha advertido de que, si los presupuestos van a ser devueltos hoy al Gobierno, no es por la "falta de voluntad de diálogo del PSOE, sino por su "intransigencia" y por la "incapacidad de muchos de los suyos de no comprender el momento político de Cataluña".

Lastra ha pedido a ERC y al PDeCAT que no escuchen solo a los catalanes que requieren la independencia, sino a la Cataluña "más vulnerable", porque tienen la "obligación de gobernar también para ella".

Si no lo hacen -como ya han anunciado- votarán hoy "con la derecha que gritaba en las calles el domingo, que pide aplicar un 155 perpetúo y que quiere ilegalizar la los partidos independentistas", les ha advertido.