Lastra: No se da la confianza para un gobierno de coalición con Podemos

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado este miércoles que "no se da la confianza para un gobierno de coalición" con Unidas Podemos después de lo acontecido en el mes de julio, después de la investidura fallida y lo sucedido en el mes de agosto.

En rueda de prensa, tras reunirse con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la portavoz adjunta, Carolina Telechea, Lastra ha admitido que sería "muy fácil entrar en el camino de los reproches, pero eso no lleva a ninguna parte", por lo que ha apostado por "no buscar culpables" y trabajar por el acuerdo con los de Pablo Iglesias.

Y ha insistido en que esa estrategia del acuerdo están los socialistas, que mañana se reunirán en el Congreso con el equipo negociador de Unidas Podemos.

Lastra, que ha estado acompañada por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha agradecido a ERC la voluntad de no bloquear la formación de un gobierno de izquierdas y su convicción de que sería un error ir a una repetición electoral.

La portavoz socialista ha ahondado en esta última idea y ha dejado muy claro que el PSOE no quiere ir a elecciones y su "empeño" es "no obligar a los españoles a ir a votar otro vez".

Y ha insistido en que si el problema es la "desconfianza", como dice Pablo Iglesias, lo lógico es establecer "un sistema de garantías para que se cumplan todos los acuerdos" y así se recoge en la propuesta presentada ayer por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y que ha definido como "constructiva, abierta y sincera".

"No hay razón para ir a una repetición electoral y no hay alternativa a un gobierno socialista", ha dicho Lastra, que ha apelado a "no tirar la toalla" para dar a España el Ejecutivo que necesita, "y con ese ánimo vamos a la reunión de mañana".

Lastra ha insistido en que, dado que no se da la confianza para un gobierno de coalición, habrá que hablar con Podemos "de lo posible" para que se dé "esa segunda investidura y España tenga gobierno, y en eso estamos trabajando".

Respecto a las "altas responsabilidades" en las instituciones que se van a ofrecer a la formación morada, Lastra se ha limitado a decir que se trataría de "compartir responsabilidades de gobernanza" fuera del Consejo de Ministros y ha apelado al principio de prudencia para abordar este asunto con su socio preferente y no con los medios de comunicación.

Lastra se ha mostrado convencida de que se llegará a un acuerdo con Podemos, pero para ello hay trabajar en la "agenda social" que nos une, "y a eso apelaré mañana en la reunión".

Esta tarde y también de cara a negociar apoyos a la investidura, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, junto al secretario de Organización, José Luis Ábalos, se reunirá con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, en la sede de Ferraz.