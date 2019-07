Lastra evita confirmar que Iglesias haya pedido ser vicepresidente: No desvelo conversaciones, sólo hago un resumen

"Permítanme que no desvele las conversaciones privadas del señor Sánchez", ha señalado la portavoz del PSOE al ser preguntada por esa abierta contradicción manifestada por los partidos en un asunto tan concreto y que, al parecer, condiciona la investidura del presidente del Gobierno e incluso la posible repetición de las elecciones generales.

Lastra ha indicado que su papel es "hacer un resumen" de la reunión y, en ese sentido, ha insistido en reprochar a Podemos que, a su juicio, no está aceptando negociar un programa para un gobierno monocolor del PSOE.

En todo caso, ha negado que se hayan roto las negociaciones, entre otras cosas porque, según dice, ese proceso todavía no ha comenzado: "No podemos dar por zanjada una negociación que aún no ha empezado", ha dicho.