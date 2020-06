Lastra, convencida de la mayoría absoluta del decreto de la nueva normalidad

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, se ha mostrado este martes convencida de que el decreto de la 'nueva normalidad' que se debatirá y votará este jueves en el Congreso saldrá adelante con la mayoría absoluta del hemiciclo.

En rueda de prensa tras las Junta de Portavoces, Lastra ha dicho que le gustaría que lo apoyaran todas las fuerzas políticas. "No tiene sentido que no sea así, los que no lo apoyen tendrán que explicar por qué no lo hacen", ha dicho.

Sobre el voto en contra ya anunciado por ERC, Lastra ha comentado que no entiende la política de "vetos cruzados", en relación a las declaraciones de portavoces de la formación republicana que advertían del voto en contra si Cs lo hacía a favor.

"Al final votan con Vox para no coincidir con Cs. Tendrán que explicar el motivo real para no apoyar el decreto de la nueva normalidad", que regula, por ejemplo, el uso de las mascarillas, ha dicho la portavoz socialista a los dirigentes republicanos.

No obstante y aunque Lastra ha insistido en que le gustaría contar con el apoyo de todos, también ha advertido a Compromís de que no van a entrar a negociar otras cuestiones, "que no tienen nada que ver".

También en rueda de prensa en el Congreso, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví ha señalado que su formación aún no había decidido el sentido de su voto, algo que dejan para esta tarde en el seno de la Ejecutiva.

Baldoví ha reprochado al Gobierno que negocie con unos y otros y no se hayan puesto en contacto con su formación y ha expresado su malestar por esta situación.

EH Bildu también está valorando el sentido del voto. La portavoz Mertxe Aizpurua ha subrayado que su partido ha hecho gala de "mucha responsabilidad" pero ha criticado la tendencia del PSOE a girar hacia la derecha, por sus acuerdos con Cs.

Por ello, Aizpurua ha pedido a Pedro Sánchez que elija entre la izquierda que le apoyó "activamente" en la investidura o si va a seguir acercándose a la derecha. "Estos caminos son incompatibles", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha avanzado el voto a favor de su partido al decreto de la 'nueva normalidad' si bien ha criticado que en el proceso de desescalada se haya discutido más sobre la apertura de terrazas que sobre la conciliación o la apertura de colegios.