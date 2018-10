Lastra cree que Aznar estará "contento" con el tono de Casado

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, considera que el presidente del PP, Pablo Casado, ha perdido una "ocasión fantástica" para retirar su acusación de "golpista" contra el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, un reproche "gravísimo" con el que estará "contento" José María Aznar.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Lastra ha lamentado que Casado realizara una acusación de ese calado precisamente en el hemiciclo de la Cámara Baja, donde aún puede verse "las balas de Tejero" producidas en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

"Es inasumible que se hagan esas declaraciones en una sede que es el templo de la democracia", ha denunciado Lastra, que ha criticado que Casado se negara por tres veces a retirar esa acusación contra Sánchez.

Para la portavoz del PSOE, Casado perdió ayer una oportunidad para demostrar que es un "líder político" y "para moderarse y centrarse".

Lastra ha explicado que hasta ahora no existía "ninguna ruptura de relación" entre el PP y el PSOE y si Sánchez y Casado no hablaban era porque el líder del PP "no había llamado al presidente del Gobierno".

"Ahora sí, mientras Casado no rectifique las graves acusaciones al presidente del Gobierno no va a haber ninguna relación", ha insistido.

Su compañero de partido, Felipe Sicilia ha avanzado que el PSOE continuará hablando con todos los grupos, aunque no comprende cómo Casado pretende seguir manteniendo relaciones con alguien al quien llama "golpista".

"Nosotros hablaremos con todos los grupos pero Casado debe hacer una reflexión y esta misma mañana pedir disculpas al presidente del Gobierno", ha remarcado.