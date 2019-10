Lastra llama a las urnas para que las "tres derechas" no pacten y se repita lo que ha pasado en Palencia y CyL

Así, Lastra ha hablado de un pacto "oculto" que arrebató la alcaldía a la candidata socialista, Miriam Andrés, y ha llevado al Ayuntamiento capitalino a "un desgobierno, un caos, dos gobiernos cuando no tres y una auténtica paralización", además de dejarlo sin recursos, sin presupuestos y sin actividad económica ni liderazgo social. "Un ayuntamiento abocado a la parálisis durante cuatro años" ha añadido.

La dirigente socialista ha participado en el primer acto de pre campaña de los socialistas en Palencia junto a la que ha mencionado como la "alcaldesa" y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Miriam Andrés, la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez , y la cabeza de lista al Congreso por Palencia y secretaria de Educación y Universidad del PSOE, Mª Luz Martínez Seijo.

"Nos han robado las elecciones", ha afirmado la vicesecretaria del Partido Socialista, porque según ella Podemos iba "a hacer lo que fuera para que no hubiera un gobierno socialista" y decidieron que o "dirigían ellos el Gobierno" o se iba a las unas. "No fuimos capaces de llegar a un acuerdo porque Pablo Iglesias nos chantajeó y al PSOE ya no le chantajea nadie" ha manifestado.

Adriana Lastra ha querido también "levantar el ánimo" a los socialistas y les ha alentado a que, a pesar del cabreo por las terceras elecciones, vayan a votar y voten al PSOE porque tienen un programa de "justicia social" y sobre todo, para conseguir que el 10 de noviembre "no pase lo que pasó en Palencia y en Castilla y León" ha reiterado.

"A partir del 10 de noviembre nos jugamos que tengamos un gobierno progresista en España o un bloqueo", ha aseverado, en relación a lo que España se juega en los próximos comicios.

Porque, según Lastra, los que "hablan mal de la política" los que están alentando que no se vaya a votar, son aquellos que no necesitan que se vote porque "tienen la vida resuelta"; los que no necesitan que los centros de salud estén abiertos o la educación pública, ni el apoyo del Estado ni unas instituciones fuertes.

Así, se ha referido a que las 20.000 personas que se reunieron recientemente en Vistalegre en torno a un partido de "ultraderecha" van a ir a votar, por lo que la obligación de los socialistas y demócratas es defender aquello en lo que creen.

"Somos un partido político que cree firmemente en el Estado, en la necesidad de amparar a la sociedad frente a lo que pueda venir. Un Estado firme que ampare a la sociedad" ha indicado, y ha pedido a todo el mundo se una al PSOE en esa defensa de los derechos públicos y libertades y por lo tanto "vaya el 10 de noviembre a votar al PSOE" ha subrayado.