Lastra llama a la mayoría social a callar a la derecha que solo hace ruido

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha llamado a la mayoría social del país a que el próximo 28 de abril "mande callar a la derecha que solo hace ruido" y defienda la "patria diversa donde cabemos todos", al tiempo que ha afeado a Cs que haya "pasado del centro izquierda a pactar con la ultraderecha".

Lastra, en su intervención en el pleno del Congreso, ha reprochado al PP y Cs que en los nueve meses que llevan ejerciendo de oposición lo único que hayan hecho haya sido "ruido y solo ruido, la antipolítica, ni una sola aportación" al Gobierno y ha sostenido que el partido de Albert Rivera ha "envejecido tanto en cuatro años que parece que ha envejecido cuarenta".

En esa línea, ha advertido a la España progresista y también a la "moderada", "sensata" y "prudente" de que, "pese al ruido y más ruido y solo ruido de la derecha, la unidad de España no corre peligro", sino que lo que corre peligro -ha dicho- son los derechos y libertades de las mujeres y los homosexuales, si ganan las elecciones los tres partidos de la derecha.

Lastra ha sostenido que el ruido, el desprecio al Estado y las instituciones, la carencia de propuestas, el bloqueo a la actividad parlamentaria, con 50 leyes paralizadas por la Mesa del Congreso, y la confrontación entre los ciudadanos y los territorios, han caracterizado la oposición del PP y Cs.

A Albert Rivera, Lastra le ha pedido explicaciones por su derechización: "¿Qué ha sido de aquel proyecto político con el que usted se presentaba, que ha pasado del centro izquierda a pactar con la ultraderecha, de liberal a vetar a la socialdemocracia, de europeísta a romper con la política exterior común?", le ha espetado.

También le ha dicho que su "triste intento de expulsar del constitucionalismo" a quien no piensa como él demuestra, no solo que "no están preparados para gobernar España, sino que no lo van a estar nunca porque nuestra Constitución es generosa y no es de derechas: es de todo el arco parlamentario".

Le ha acusado además de explotar, como toda la "derecha de Colón", el conflicto territorial en beneficio propio, y de quitar lazos amarillos y viajar a la casa de Puigdemont en Waterloo como únicas aportaciones al conflicto de Cataluña.

Al líder del PP, Pablo Casado, le ha replicado que le sorprende que considere escandalosa la gestión del patrimonio de los ministros de Pedro Sánchez, cuando su partido ha sido el primero de la historia de España condenado por corrupción.

"Un partido que tuvo como ministro de Justicia, el primero reprobado de la democracia, a Catalá, que creó una de esas sociedades para pagar menos impuestos", ha recordado, y lo ha equiparado a la "ocultación durante tres años" de una sociedad patrimonial por parte de la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.

Tras defender que el de Sánchez es un Gobierno "limpio" y de patriotas", ha lamentado que el PP quiera seguir "embarrando la política con medias verdades y tratando de manchar la trayectoria de profesionales de prestigio para prestar servicio a su país de la mano de un presidente socialista, que es lo que le molesta".

En su intervención, Lastra también ha cargado contra Casado por sus declaraciones recientes sobre el aborto y la Ley contra la Violencia de Género; le ha acusado de "frivolidad", "paternalismo" y "condescendencia" y le ha advertido de que el PSOE "no piensa dar ni un paso atrás, puede decírselo a su socio extraparlamentario", ha afirmado en alusión sin nombrarlo a Vox.