Lastra recalca que las Cortes solo pueden controlar al Gobierno

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha aceptado este martes el informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre la inviolabilidad del rey emérito y ha recalcado además que, según la Constitución, las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno, no de la monarquía.

Lastra ha defendido en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces la decisión de la Mesa de rechazar, con los votos del PSOE, PP y Vox, las propuestas para investigar a Juan Carlos I en el Congreso.

Ha recordado que ya hubo este mismo debate antes de la pandemia y ha recalcado que el informe de ahora de los letrados "no dista en nada" al de hace cuatro meses.

Según la portavoz socialista, su grupo siempre basa sus decisiones en los informes de los servicios jurídicos de la Cámara y, en este caso, además ha tenido en cuenta el artículo 66 de la Constitución.

De acuerdo con este precepto, ha subrayado, entre las competencias de las Cortes Generales no figura el control de la monarquía.

"Por tanto, no tengo nada nuevo que decir", ha zanjado Lastra, que, por otra parte, ha considerado "absurdo" el debate sobre si el Congreso debe retirar sus cuadros de Juan Carlos I.

Ha incidido en que esa decisión compete a la Cámara y no se ha querido pronunciar sobre el voto del PSOE navarro a favor de quitarlos del Parlamento foral.

"No he hablado con mis compañeros de Navarra, no sé en qué circunstancias tomaron esa decisión, pero nosotros aquí estamos en lo importante. Sobre la decoración de la casa ni tengo opinión ni la voy a tener", ha afirmado.