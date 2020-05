Lastra revela que ERC les dijo que era "imposible" votar sí a la prórroga

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha revelado este miércoles que los socialistas habían pedido a ERC que dieran su voto favorable a la prórroga del estado de alarma, a lo que la formación republicana les constató que votar sí "era imposible".

En su segunda intervención en el debate de la prórroga del estado de alarma, Lastra ha pedido a Rufián que no se equivoquen de adversarios porque hay cuatro años para hacer políticas progresistas y, sobre las negociaciones con Cataluña, ha comentado que "si llegan a buen puerto, estupendo pero de no ser así no vale llorar sobre la leche derramada".

"Para el PSOE y el Gobierno no había nada más importante que apoyar la prórroga porque salva vidas y ustedes me dijeron que era imposible. Lo demás son matemáticas", ha remarcado

Lastra también ha arremetido contra el PP a quien ha pedido que que haga su trabajo porque sus "errores" los pagamos todos y ha insistido en que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se dedica a alentar que se incumpla la distancia social en las movilizaciones.