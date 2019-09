Lastra señala que la oferta de Iglesias anticipa una crisis de gobierno": "No es seria"

En una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, Lastra ha señalado que el PSOE espera que Iglesias acepte su propuesta, ya que los socialistas no van a hacer ningún giro en su oferta. "Lo que le digo a Iglesias es que no espere a los golpes de efecto de último minuto. En sus manos está no ir a elecciones", ha señalado.

La también vicesecretaria general socialista ha admitido que le soprendió que Iglesias contactara este jueves con Sánchez para hacer una propuesta que supone "experimentar" con el gobierno, con ministros "a prueba".

Así, ha señalado que la oferta de Iglesias "anticipa una crisis de gobierno". "No es una propuesta seria. La nuestra es seria es un programa programático y con garantías", ha insistido, diciendo que el PSOE no quiere un gobierno "para un ratito".

Lastra ha aducido que la oferta de la coalición del mes de julio ya no está sobre la mesa porque el PSOE ha "aprendido". "Esa oferta la hicimos hasta en el Congreso e Iglesias nos dijo que no, dijo que no a Sanidad, a Vivienda a una vicepresidencia Social", ha censurado, añadiendo que Podemos gestionó mal las expectativas en las negociaciones de julio.

"Él pretendía que hubiera un contragobierno dentro del gobierno, nombrar sus ministros y no entender que la dirección política del consejo de ministros la lleva el presidente. Pretendía dos gobiernos en uno", ha señalado.

PP QUIERE ELECCIONES

Con respecto a la propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de una gran coalición o una pacto de Legislatura, Lastra lo ha rechazado de plano asegurando que ambas formaciones "no se parecen en nada".

"Tenemos una agenda social y fiscal distinta, incluso discutimos sobre el futuro de la UE", ha argumentado la portavoz parlamentaria.

Lastra ha señalado que quien quiere ir a elecciones es Pablo Casado y muestra de ello es el proyecto de España Suma, con el que el PP pretende formar una coalición electoral con Ciudadanos y Vox.

"Casado dice, no me importa renunciar a mis siglas, me presento con ustedes sin ningún problema", ha argumentado, aunque considera que este experimento no se va a dar.