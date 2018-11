Laura Borràs: Ya me avisaron que al ir en lista Puigdemont este día llegaría

La consellera de Cultura Laura Borràs, ha dicho hoy, respecto de la investigación abierta por un juzgado sobre los contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que, al aceptar ir en la lista del expresidente Carles Puigdemont, ya le avisaron de que se le "escrutaría desde todos los puntos de vista" y que "este día llegaría".

Los Mossos registraron ayer, como policía judicial, la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat y de la ILC en el marco de una investigación por supuestas contrataciones irregulares para efectuar servicios informáticos en la época en la que Borràs, antes de ser consellera, dirigía esta institución dependiente de la consellería de Cultura.

En declaraciones a TV3, Borràs ha reiterado hoy que no le consta ninguna irregularidad en la contratación de estos trabajos para la digitalización de la Institució de les Lletres Catalanes, ha añadido que la jefa de los servicios jurídicos del departamento le ha confirmado que "todo está ajustado a la legalidad" y que por ello no se ha buscado "ningún abogado".

Borràs ha subrayado que la ILC es "una entidad autónoma y por tanto hay una intervención delegada que cada mes audita las cuentas de la Institució", y ha añadido que ella "en estas cuestiones económicas" es "especialmente escrupulosa", porque de la rendición de cuentas han hecho "una cuestión personal", hasta el punto de que renunció al uso de una tarjeta de crédito a la que tenía derecho como directora general del Govern.

Tras aseverar que no tiene ninguna constancia ni notificación oficial de estar siendo investigada, y de que se enteró del registro en la ILC por los trabajadores de la entidad, ha indicado: "esto me parece muy injusto, lo he vivido con otras personas próximas a mi, diputados y compañeros que en estos momentos tengo en la prisión o en el exilio".

"Son muy graves estos rumores, estas acusaciones, este 'salpica, salpica' que alguna cosa quedará", ha asegurado Borràs, quien ha agregado: "ya me habían dicho que esto podía pasar, que cuando acepté ir en la lista del presidente Puigemont se me escrutaría desde todos los puntos de vista y que este día llegaría".

Por otra parte, y en declaraciones a Ser-Barcelona, Borràs ha precisado que ayer, cuando estaba en el Palau de la Generalitat "codo con codo" junto al conseller de Interior, Miquel Buch, le comentó: "parece que se me investiga".

"Y me dijo: 'espera, déjame que mire'. Y entonces me dijo: 'no se te investiga, pero vaya, hay secreto de sumario, por lo tanto yo no se nada'", ha agregado la consellera, en relación con lo que le comentó Buch a raíz de los registros en la ILC.

En este sentido, Borràs ha querido subrayar: "no hay ninguna información que me haya podido dar el conseller de Interior".

Por su parte, fuentes de Interior consultadas por Efe han indicado que, en su conversación con Borràs, al vincularse ayer el nombre de la consellera con los registros en la ILC, éste se limitó a explicar a la titular de Cultura que se trataba de una investigación bajo secreto de sumario y que no tenía más información.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ), que sería el órgano judicial competente para eventualmente investigar a Borràs, dada su condición de aforada, no tiene abierta ninguna causa sobre la consellera, según fuentes judiciales consultadas por Efe.