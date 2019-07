Leguina ve "lógico" que Ayuso (PP) gobierne la Comunidad de Madrid porque tiene "más votos" en el centro derecha

"No tengo la menor duda, dentro del centro derecha es el PP quien más votos ha sacado con diferencia. Pues lo mas lógico es que sea ella y que la dejen gobernar", ha declarado a la prensa antes de participar en los Cursos de Verano de El Escorial.

Leguina, que presentó a la candidata del PP hace unos meses en un desayuno informativo, ha aclarado que "no es que prefiera" al centro derecha porque, ha aclarado, no les ha votado. Ha añadido, en referencia velada a Ciudadanos y Vox, que "si uno no se quiere ver con el otro porque como está sarnoso le va a pegar la sarna, empezamos mal".