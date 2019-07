Leonel Fernández mueve multitudes contra la reelección del presidente dominicano

El expresidente de República Dominicana Leonel Fernández reunió este miércoles a una multitud de seguidores frente al Congreso Nacional en su pulso personal para tratar de impedir la reelección de su compañero de partido y sucesor, Danilo Medina.

La manifestación congregó a miles de personas, llevando a las calles la pugna interna por el poder en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fuerza hegemónica en República Dominicana desde 2004, a tan solo un mes de que se cierre el plazo para inscribir los precandidatos para las elecciones de 2020.

En un encendido discurso, Fernández aseguró que tiene un "profundo respeto" por Medina, pero no puede apoyarle en el proyecto de reforma constitucional, que sería la tercera desde 2010.

"No puedo ser indiferente, no puedo ser insensible a que se pueda reformar una Constitución cada cuatro años con el único propósito de permitir la reelección del presidente de la República. No lo puedo apoyar", continuó Fernández ante parte de sus simpatizantes, aunque otros se retiraron cuando empezó a arreciar un aguacero tropical.

El carismático expresidente, que ha ocupado en tres ocasiones el asiento del Palacio Nacional y ya está en campaña para aspirar a un cuarto mandato a partir de 2020, fue recibido por una turba de seguidores como una estrella de la música.

Y, en efecto, tuvo como telonero al cantante Johny Ventura, que le precedió en la tarima de oradores cantando un merengue de estribillo pegadizo llamado "No está en venta la Constitución".

Fernández, rodeado de legisladores y dirigentes del PLD, aseguró que su campaña contra Medina no entraña una "lucha por el poder" ni a una disputa por liderar la candidatura del partido oficialista en 2020.

"No es cierto que obedece a una lucha de poder en el Partido de la Liberación Dominicana, que se trata de una rivalidad de liderazgos o que se busca una candidatura para 2020. No. Estamos luchando por valores y principios que definen la democracia, valores y principios que tienen que ver con los límites al ejercicio del poder político", argumentó.

Uno de los asistentes a la marcha, Diógenes de los Santos, estudiante, dijo a Efe que "el pueblo dominicano quiere que se respete la Constitución".

"Yo, como estudiante, quiero que se respeten mis derechos y la Constitución, por eso estoy en defensa de ella", dijo en tono determinante.

La manifestación de este miércoles se produjo en una plena escalada dialéctica y de acusaciones mutuas entre la corriente afín a Medina y la de seguidores de Fernández en las últimas semanas.

Medina gobierna desde 2012 y obtuvo la reelección en 2016 después de haber modificado la Constitución un año antes para habilitarle con tal fin, una reforma que le impediría volver a optar a la jefatura del Estado.

Por ello, desde hace meses, los miembros de la corriente de Medina tratan de impulsar la reforma constitucional y, desde la semana pasada, hay fuertes rumores de que se disponen a presentarla ante el Legislativo en cualquier momento.

El tiempo de Medina se agota, puesto que los partidos políticos tienen de plazo hasta el 22 de agosto para presentar las listas de precandidatos que participarán en las primarias del próximo octubre.

Sin embargo, la semana pasada durante una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, aseguró que aún no ha tomado una decisión con respecto a las elecciones.

En la manifestación, el dirigente del partido minoritario Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, también firme opositor a que se modifique la Carta Magna, afirmó a Efe que en el Senado "hay un grupo de paniaguados de Danilo Medina que le aprueban lo que él mande".

"Donde él no tiene los votos es en la Cámara de Diputados ni en la Asamblea y no va a poder meterle una dictadura a este país a base de sobornos", comentó.

"Es imposible que un presidente que juró cumplir la Constitución ahora salga con la vagabundería de que se quiere quedar vitalicio sobornando legisladores, eso no lo va a permitir este país. Que se prepare Danilo Medina, que en once meses va para fuera", concluyó.

Manuel Pérez Bella