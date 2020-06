Levy sobre Alberto Reyero: Si no está a gusto debe ser consecuente

La dirigente del PP y concejala madrileña Andrea Levy ha señalado este domingo que si un consejero no está “a gusto” en un Gobierno debe “actuar en consecuencia” porque “en política nadie está obligado ni atornillado en una silla”, preguntada por el consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, de Ciudadanos.

“Si yo tuviera esas serias dudas lo plantearía en la Junta de Gobierno me plantearía si quiero seguir en ese Gobierno”, ha afirmado Levy en una entrevista con La Sexta, tras las acusaciones de Reyero al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), por la gestión de la pandemia en las residencias.

El responsable de Ciudadanos ha defendido públicamente que el protocolo para no derivar a ancianos con deterioro cognitivo o que no fuesen “independientes para la marcha” no fue un borrador, como sostiene el consejero de Sanidad y se hicieron públicos correos en los que advertía a a Escudero que sin colaboración "muchos residentes" podrían "fallecer de forma indigna".

“No es el momento de trifulcas y mucho menos dentro de un propio Gobierno de coalición, no es de recibo”, ha asegurado Levy, que cree que se ha producido un “malentendido”.

A juicio de la concejal madrileña si Reyero sospechaba de una ilegalidad debería probarlo “en un juzgado” o ponerlo sobre la mesa en el Consejo de Gobierno.

Además, ha pedido “paz y buenos alimentos en las coaliciones”. También “tranquilidad y no protagonismo de partidos”, además de no pensar que hay una carrera electoral y no una coalición que sirve para trabajar conjuntamente.

La dirigente del PP ha defendido que el texto afeado por Reyero fue un borrador, pese a llevar la firma de un responsable de la Consejería y que la presidenta Isabel Díaz Ayuso “no ha escatimado ningún recurso en las residencias ni en el traslado hospitalario de las residencias”, como a su juicio muestran los 10.000 traslados efectuados.

“Esos hechos que dice el consejero Reyero no se han hecho porque se estaba hablando de un borrador sin ningún tipo de oficialidad”, ha recalcado Levy, subrayando el respeto que le merece el consejero de Sanidad.