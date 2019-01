Levy sobre Cosidó: Quien comete hechos repugnantes, no tiene cabida en el PP

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha afirmado hoy, al ser preguntada por si el portavoz del Senado, Ignacio Cosidó, debe dimitir por la Operación Kitchen, que quienes usen las siglas del PP para cometer hechos "repugnantes" no tienen cabida dentro del partido.

Levy ha advertido, en una entrevista en la Ser, que "cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y, desde luego, pensar que las siglas siempre están por encima de las personas".

"A mí las cosas que escucho, las cosas que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del PP", ha respondido al ser preguntada por si Cosidó debía dimitir por supuestamente ordenar, cuando era director de la Policía, vigilar al extesorero del partido Luis Bárcenas y su familia.

Levy ha recordado que hace unos meses condenó el uso de fondos reservados del Ministerio del Interior para proteger al PP de Bárcenas.

"Ya dije que sentía todo mi rechazo y repulsa y que había que pedir perdón a nuestros votantes y al conjunto de la sociedad por esos comportamientos execrables que bajo las siglas del partido se hubiesen cometido", ha dicho.