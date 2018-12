Levy (PP) critica a Sánchez por "ventilarse" la cuestión catalana en su comparecencia en el Congreso

"Me ha parecido que se lo ha ventilado en unos escasos 15 o 20 minutos y, eso, me hace preguntarme cuánto valen esos apoyos para que los catalanes nos sintamos desamparados", ha manifestado Levy en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, para después recalcar que se sienten "decepcionados" al no haber tratado la cuestión con más "interés" y "preocupación".

Igualmente, la también diputada en el Parlamento de Cataluña ha destacado que la movilización policial con motivo del Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona, no da una sensación de "normalidad" y "tranquilidad" y asegura que el Ejecutivo irá a Cataluña "completamente bunkerizado".

Asimismo, Levy ha recordado que el Govern ha asegurado que el traslado del Consejo a Cataluña es una provocación que pasa por encima de los derechos de los CDR a manifestarse y, aunque la popular no ha querido posicionarse, ha remarcado que "el gobierno sabe que en el Palau de la Generalitat hay activistas políticos que prefieren el activismo a gobernar, y prefieren esa presión para seguir con sus fines independentistas", ha zanjado.