Levy (PP) pide a Torrent que retire el sueldo a Puigdemont y a Comín porque "no van a volver"

"No puedo entender que los catalanes estemos pagando sueldos de personas que han dicho que no van a volver al Parlament", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 horas recogida por Europa Press. El grupo de Ciudadanos en la Cámara autonómica ya anunció que solicitará que ambos diputados sean sancionados con un mes de sueldo si no acuden al próximo pleno.

Levy ha rechazado la posibilidad de que Puigdemont y el exlíder de ANC y candidato a la investidura lleguen a la Presidencia de la Generalitat porque "manifiestamente no cumplen con los requisitos". En este sentido, ha recalcado que el expresidente "se ha alquilado" una casa en Bruselas y, por su parte, Sànchez --que está en prisión preventiva por su implicación en el proceso soberanista-- no es la persona más acertada "para tejer" y "recomponer" una sociedad "fracturada" como la catalana.

A su juicio, el bloque independentista debería buscar un candidato para la investidura que tenga la "sensibilidad" de reconocer que el futuro de Cataluña para por "recomponer", y no pasa por "perfiles radicalizados".

Por otro lado, ha cargado contra Ciudadanos por pedir apoyo al PPC para la apertura de una comisión de investigación sobre el presunto espionaje por parte de los Mossos D'Esquadra a políticos abogados, asociaciones civiles y periodistas, cuando a los 'populares' no les cedieron un diputado para que pudiesen tener grupo propio en la Cámara catalana. "Por ese acto irresponsable de no dar voz a un partido constitucionalista no puede contar ahora con nuestro apoyo", ha apuntado.