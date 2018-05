Levy (PP) admite que no han dado "la batalla de la alternativa" en Cataluña y allí hay que hacer "mucha política"

"El nacionalismo es un discurso que ha calado con ese odio en Cataluña porque seguramente, no hemos dado esa batalla necesaria de alternativa en el discurso y se ha de dar", ha afirmado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Según ha explicado, si bien el 155 "no ha beneficiado a la marca, al partido" y eso le "preocupa" como cargo orgánico, considera tranquilizador que quien ha ganado las elecciones haya sido una fuerza no nacionalista, mientras se han sucedido movilizaciones sociales de "ruptura de la espiral del silencio" entre los no independentistas.

Para Levy, todo eso "abre una ventana" para que el PP en Cataluña ofrezca un proyecto político alternativo al nacionalismo. "Tenemos que vigorizar nuestro discurso, demostrar que podemos plantear un proyecto alternativo y que no flaqueamos al combatir el nacionalismo desde el proyecto político", ha destacado.

"Ahora --prosigue la también diputada en el Parlament de Cataluña-- nos llevamos las manos a la cabeza porque oímos a Joaquim Torra llamarnos bestias, pero ese es un discurso que ha calado". "Hay que hacer mucha política y discurso alternativo al nacionalismo", ha sentenciado.

En su opinión, Torra, que tomó posesión como president de la Generalitat este jueves, usa las instituciones catalanas "casi como una sucursal a las órdenes de lo que dice el fugado de la justicia", negándoles su prestigio. "Parece que como se piensa que está ungido por el poder supremo de Puigdemont, no tiene que respetar las leyes", ha comentado.

Levy ha lamentado además que con su nombramiento, "la radicalidad se ha instalado en el Palau" ya que "Torra es un producto tóxico para la convivencia en Cataluña". "A cada paso habrá una respuesta democrática por parte del Gobierno y espero que también por parte de las fuerzas constitucionalistas o democráticas", ha sentenciado.

De hecho, defiende que se emprendan todas las reformas que sean necesarias, ya sea del Código Penal, como de la ley de presidencia catalana o de la regulación de las tomas de posesión, para evitar "tomaduras de pelo".

"La democracia en España se hace respetar y tenemos que avanzar en esos mecanismos para demostrar a algo tan tóxico como el nacionalismo que nos hacemos respetar los demócratas y no se salen ellos con la suya", ha apostillado.