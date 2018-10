Levy (PP) reclama elecciones generales tras la "decepcionante" respuesta del Gobierno a Torra

"Que no tenga miedo a las urnas y que convoque elecciones, porque no podemos tener a este gobierno en caída libre a expensas del próximo escándalo y literalmente chantajeado por los independentistas", ha dicho en rueda de prensa tras la primera sesión del Debate de Política General y después de que la ministra Isabel Celaá haya advertido a Torra de que no habrá consulta sobre la independencia.

La popular considera que el Gobierno "tiene ya una única salida, que es la de convocar elecciones", pero ha ofrecido al Ejecutivo central los escaños del PP en el Senado para activar de nuevo el artículo 155 de la Constitución.

"No sólo nos tendrá a su lado y tendremos esa responsabilidad de Estado, sino que además cuenta con nuestros votos en el Senado", donde el PP tiene mayoría absoluta, ha dicho.

Para ella, "no puede haber en la Generalitat un presidente que alienta a la violencia", como afirma que hizo Torra ante los CDR, y se ha mostrado preocupada por que se produzcan conflictos y desórdenes en Cataluña.