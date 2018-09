Levy señala que Sánchez "no puede seguir" si mantiene a Duque: "Es prisionero de sus lecciones morales"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede seguir" si mantiene a Pedro Duque como ministro de Ciencia e Innovación alegando que el presidente incurriría en una mentira, tras recordarle que en unas declaraciones en 2015, cuando estaba en la oposición, dijo que expulsaría de su Ejecutiva a quien se aprovechara de una sociedad para tributar menos.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Levy ha defendido que la palabra de Sánchez "está en entredicho" porque "es prisionero de sus lecciones morales". En este sentido, ha argumentado que, a su juicio, el presidente del Gobierno estaría mintiendo en la actualidad al no cesar a Duque y "amparar esta situación".

"O estaba mintiendo en ese momento o lo está haciendo ahora porque va a amparar esta situación. Entonces, ¿cuándo miente Sánchez? Si lo hace no puede seguir siendo presidente del Gobierno", ha subrayado Levy.

Estas declaraciones surgen después de que desde varias fuerzas políticas recordaran al líder del Ejecutivo las palabras que pronunció en 2015 a colación de la polémica relacionada con el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero que reconoció una deuda con Hacienda por asesorar a Venezuela, lo que provocó su dimisión de sus cargos en la formación 'morada'.

Desde el PP exigen a Sánchez que cese a Duque tras las últimas informaciones publicadas ayer en el medio digital 'Ok Diario' en las que señalaban que el ministro de Ciencia habría adquirido un chalé en Jávea (Alicante) de forma simultánea a la creación de una sociedad instrumental para eludir parte del pago de cuatro impuestos.

En este sentido, ha recordado que Sánchez llegó a La Moncloa mediante una moción de censura y "vendiendo que era un Gobierno perfecto". "Parecía que tenían el 'Operación Triunfo' de los ministros y estamos viendo como no", ha sentenciado Levy.

NO SE PUEDE "MATAR AL MENSAJERO"

Sobre las declaraciones de este jueves de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la inauguración de unas jornadas de la Asociación de Periodistas Europeos, donde planteó "mirar qué tipo de regulación" se puede aplicar para gestionar "la libertad de expresión", Levy ha recalcado que no se puede "matar al mensajero".

En concreto, porque, por mucho que la prensa se haya hecho eco de los audios del excomisario José Manuel Villarejo que ha publicado el medio 'moncloa.com' y que implican a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en varios escándalos, "no puede poner el foco en el mensajero".

"Lo que no puede hacer una vicepresidenta es matar al mensajero. Ha dejado entrever que, cuando las informaciones acusan al Gobierno socialista, nos parece que no están tan bien", ha explicado Levy, quien, ante esta actuación, ha señalado que "no vale todo en política".

A su juicio, Delgado "ha mentido" al decir que no mantuvo ninguna conversación con Villarejo --después, rectificó-- y cree que "este es un Gobierno que miente". Por este motivo, dice que hay que hablar "de la gestión" del Ejecutivo, porque "lo vendieron como el mejor de los Gobiernos y no es así", ha indicado.