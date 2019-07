Levy pide a Sánchez que "no cargue la culpa" en el PP porque la aritmética le da para buscar pactos, no como a Rajoy

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha pedido este miércoles al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que "no cargue la culpa" en el PP porque la "aritmética le da" para buscar pactos y poder ser investido presidente del Gobierno, no como le ocurría a Mariano Rajoy hace tres años.

Así se ha pronunciado después de que un total de 66 diputados socialistas de la pasada legislatura hayan firmado una carta pidiendo a los parlamentarios del PP que se abstengan "sin condiciones" para que gobierne Sánchez, igual que hizo el Grupo Socialista en 2016 para que gobernara Rajoy. Los firmantes reclaman al PP "reciprocidad".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Levy ha subrayado que la situación es "diferente" a la de hace tres años porque Sánchez "tiene una aritmética parlamentaria que le da con Podemos". "Lo que pasa es que le resulta incómodo aceptar esos votos con Podemos", ha enfatizado.

Por eso, ha solicitado a Sánchez que "no cargue la culpa y la responsabilidad en el PP" porque no la tiene. "Esa responsabilidad recae ahora en Sánchez, que tiene aritmética parlamentaria", ha abundado.

La vicesecretaria de Estudios y Programas ha insistido en que no puede "compararse" la situación actual con la de 2016 y ha emplazado a Sánchez a buscar acuerdos para que las instituciones puedan arrancar porque ese es el "arte de la política".

"No pagamos a los políticos para que nos cuenten sus desencuentros y sus problemas sino para que den soluciones", ha dicho, en alusión al cruce de reproches entre PSOE y Podemos tras la reunión que celebraron este martes Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

SITUACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Por otra parte, ante la sesión de investidura en la Asamblea de Madrid sin candidato de este miércoles, Levy ha señalado que las intervenciones en esa sesión evidencian que están "más cerca" de ese acuerdo. A su entender, PP, Cs y Vox han tendido la mano al "acercamiento" y a que haya una "propuesta común muy próximamente, en un tono muy institucional", en "contraposición" a los discursos de Más Madrid y PSOE.

"Creo que eso nos da esperanza a que veamos muy pronto, ojalá sea antes de que acabe el mes de julio, ese gobierno posible y que solo necesita ya ese acercamiento de los partidos políticos", ha manifestado.

Tras asegurar que los votos "no son cautivos" de siglas políticas, ha recalcado que votaron para llegar a un acuerdo y no "para una fe ciega a un partido político". "Votaron al bloque del centro-derecha para que se pusiera de acuerdo y no podemos decepcionarles", ha avisado.

Según Levy, los partidos del centro-derecha "han de dar ese ejemplo" que no están dando los partidos "para el Gobierno de España el PSOE con Podemos". A su entender, los discursos en la Asamblea de Madrid han "rebajado las críticas", han sido "institucionales" y le hacen estar "esperanzada" en la posibilidad de ver "muy próximamente ese gobierno en la Comunidad de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso".