Levy pide a Sánchez que convoque elecciones porque los españoles "no pueden ser rehenes de un Gobierno incompetente"

Para la 'popular', el Gobierno socialista "no da más de sí", está "en caída libre, y no puede seguir representado a los españoles". Así lo ha manifestado Levy a su llegada al Debate del estado de la Ciudad de Madrid, donde ha criticado que Sánchez vendiera su gobierno como "ejemplar, ético, que venía con toda la decencia", y ahora se ve "todo lo contrario".

"Pedimos a Sánchez que no sea más un lastre para España y los españoles, que no se aguanta su Gobierno, que no puede haber más dimisiones, más ceses, y que ni tiene presupuestos, ni los va a aprobar, ni va a conseguir con triquiñuelas engañar a los españoles", ha expresado.

Además, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha señalado que el gobierno está "maniatado para aprobar presupuestos". Por último, ha afeado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que haya "mentido" por sus encuentros con el comisario Villarejo, de lo que "va a tener que dar muchas explicaciones".