Liberales descartan apoyar a Corbyn contra May si no respalda otro referéndum

El líder del Partido Liberal Demócrata británico, Vince Cable, advirtió hoy de que no apoyará otra moción de censura del Partido Laborista contra el Gobierno a no ser que el líder, Jeremy Corbyn, acceda a respaldar un segundo referéndum sobre el "brexit".

Cable acusó a Corbyn de ignorar "los deseos de sus propios afiliados y diputados" al no abanderar esa segunda consulta y dijo que, en consecuencia, "ya no podrá confiar" en el voto de la cuarta fuerza política, con once diputados en la Cámara de los Comunes, en futuras mociones de censura.

"Creo que otros partidos piensan igual. Es hora de que Corbyn se posicione", declaró.

May superó este miércoles, por solo 19 votos, una moción de censura laborista contra su Gobierno, después de que el pasado martes los Comunes rechazaran por 432 votos en contra y 202 a favor su acuerdo para la salida de la Unión Europea (UE).

En un discurso hoy, Corbyn reiteró su petición de convocar elecciones generales para romper el bloqueo parlamentario y no descartó futuras mociones de censura, si bien, para tener opción de ganarlas, necesitaría como mínimo el voto de las formaciones de la oposición.

Pese a las presiones de sus colegas opositores y de algunos diputados laboristas, el socialista volvió a decir que el Laborismo solo apoyará un segundo referéndum de pertenencia a la UE cuando se hayan desechado las demás opciones, a fin de respetar el resultado del plebiscito de 2016.

Su prioridad, señaló, es que el Gobierno "tory" acceda a negociar con Bruselas un tratado con una unión aduanera, algo similar al mercado único y garantías para los derechos laborales y medioambientales.

Tras sobrevivir a la moción, May ofreció reunirse con los partidos de la oposición para definir los próximos pasos, si bien Corbyn rehúsa implicarse si antes ella no descarta una salida de la UE sin acuerdo.