La Liga insiste en que se pueden superar las diferencias con el M5S en Italia

La formación ultraderechista italiana Liga reiteró hoy que es posible superar las discrepancias con el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) para seguir gobernando el país, como han hecho juntos desde el 1 de junio de 2018.

"En mi opinión, todavía hay una posibilidad de recuperar la relación con el Cinco Estrellas porque, además de (su líder, Luigi) Di Maio, hay varios exponentes del movimiento que recuerdan el trabajo positivo que se ha hecho", dijo hoy a los medios el dirigente de la Liga, Gian Marco Centinaio.

"Si hay voluntad para sentarse en una mesa de negociación no hay problema", añadió.

El líder de la Liga, Matteo Salvini, fue quien provocó el 8 de agosto la crisis política en la que está sumida Italia, después de dar por rota la alianza con el Cinco Estrellas y presentar una moción de censura contra el primer ministro en funciones, Giuseppe Conte, que no se llegó a votar porque este dimitió antes.

Conte renunció el martes y acusó a Salvini de oportunismo político y de irresponsabilidad institucional, ya que el líder ultraderechista quería forzar unas elecciones en otoño, consciente de que los sondeos le dan la mayoría absoluta en coalición con otros partidos de derecha.

Pero en los últimos días el Cinco Estrellas y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) han iniciado negociaciones para intentar acordar posiciones comunes y detallar un programa político que les permita gobernar el país en coalición.

Las dos formaciones tienen escaños suficientes para hacerlo, por lo que Salvini está viendo peligrar su estrategia.

El jueves tendió una mano al Cinco Estrellas y consideró que, si ambos superan las discrepancias, pueden volver a dirigir el país, "sin rencores".

"Si alguno de los que ha estado siempre diciendo que no (en referencia al M5S) dice ahora que sí, que formemos un equipo, que tengamos un objetivo, que construyamos, que hagamos cosas buenas para el país... Yo siempre he dicho que soy una persona coherente, no guardo rencor, miro hacia delante", sostuvo Salvini.

Si un nuevo pacto entre el M5S y la Liga no es posible, la única solución son las urnas, pues un Gobierno del M5S y del PD representaría la "vieja política", opinó.

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, ha permitido a los partidos negociar la formación de un posible Gobierno hasta el próximo martes, cuando escuchará los avances en la segunda ronda de consultas.

Mattarella pidió celeridad para superar la crisis y afirmó que si no hay acuerdo entre una mayoría parlamentaria tendrá que convocar comicios.