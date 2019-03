Livni: #MeToo también significa "yo también" en la toma de decisiones

La veterana política israelí Tzipi Livni, exministra, exjefa de negociaciones y exlíder de la oposición, reflexiona en una entrevista con Efe sobre la deriva de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres poco después de anunciar su retirada de la primera línea de la política local.

También es diplomática y abogada, exdiputada y trabajó en el Mosad (servicio de Inteligencia) durante cuatro años en la década de los 80.

Nacida el 8 julio de 1958 en Tel Aviv, trabajó de cerca con Ariel Sharon y fue más tarde la mano derecha del exprimer ministro Ehud Olmert y hasta ahora ha sido conocida por muchos como la mujer más poderosa políticamente en Israel desde Golda Meir (1898-1978), que fue la cuarta mujer primer ministro del mundo. Livni ha sido ocho veces ministra y es la mujer que más carteras ha ostentado en Israel.

PREGUNTA: En 1975 coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo. Hoy, 44 años después, ¿considera que existe igualdad entre mujeres y hombres?.

RESPUESTA: Está claro que el mundo ha cambiado desde 1975, pero hay muchas cosas que deben hacerse en el futuro. Está claro que el estatus de las mujeres no es el que solía ser. Hemos visto en los últimos años todos estos cambios; un movimiento enorme, MeToo (YoTambién), diciendo que tenemos el poder de decir que no, que somos iguales. Y creo que esto no son solo cosas de mujeres, algo por lo que las mujeres necesitan luchar, sino que es una representación de las sociedades en las que vivimos. Es también el papel y la responsabilidad de hombres el entender que igualdad tiene un significado no solo para las mujeres, sino para cualquier ser humano en la misma sociedad.

P: Movimientos como el MeToo han puesto en primera línea del debate social y político el papel de la mujer en nuestras sociedades. Una de las conclusiones en las que coinciden todos los que defienden la igualdad es que las niñas y adolescentes necesitan más referentes femeninos en todos los ámbitos y que se eliminen los estereotipos. En este sentido, ¿qué mensaje le daría a una niña/adolescente?.

R: Creo que MeToo no debería ser solo sobre mujeres que se han visto afectadas por acoso sexual. MeToo también significa MeToo en el poder, MeToo en el proceso de toma de decisiones, MeToo en el liderazgo. Y creo que esto es algo que cada mujer joven necesita absorber, entender y luchar por ello. Un entendimiento profundo, interno, de que tenemos nuestros sueños que se pueden hacer realidad, y que no deberíamos pedir a nadie que nos diga sí. Tenemos que agarrar las oportunidades y hacer todo lo que creamos que es lo correcto.

P: El World Economic Forum dice que aún deben pasar 100 años para que consigamos la igualdad real entre mujeres y hombres. ¿Cree que el camino es tan largo? ¿Qué se puede hacer para acelerar el proceso?.

R: Esto depende de nosotros. Depende de qué estamos dispuestos hacer, si estamos dispuestos a luchar por el derecho no solo para nosotras, sino para otras mujeres, a tener los mismos derechos en los lugares en los que viven. Es la responsabilidad del liderazgo, de los votantes. Y mi esperanza es que aceleraremos este proceso, que veremos a la próxima generación con el entendimiento profundo de que las mujeres son iguales.

P: ¿Es difícil retirarse de la política ahora, con el terremoto que sacude la política israelí en estos momentos?

R: Sí, es muy difícil para mi, pero estoy en la política israelí desde hace veinte años. Lucho y he luchado por mantener la naturaleza de Israel como una democracia, he luchado por la paz entre Israel y los palestinos, pero esta vez he descubierto que presentarme sola con esto en la agenda, como una plataforma, no consigue el voto popular. Así que prefiero echarme a un lado y dar alguna oportunidad a aquellos que se presentan esta vez, esperemos, para reemplazar al actual gobierno israelí.

P: Hay expertos que aseguran que su decisión de retirarse de la primera línea política es un reflejo de la falta de interés de muchos israelíes en la paz con los palestinos y en la política en general.

R: Eso es verdad, desafortunadamente. Creo que una amplia mayoría de israelíes piensan que no hay esperanza para la paz, que no es viable, que no es tangible. Y francamente, los americanos van a poner el plan (de paz) sobre la mesa solo después de las elecciones, así que no está en la agenda actual. Pero para mi es la razón por la que me uní a la política israelí, porque creo que es necesario. Es necesario. Necesitamos mantener Israel como un estado judío democrático, para mantener la mayoría judía, para separarnos de los palestinos, para conseguir la paz con ellos, y por lo tanto sí, es verdad. He descubierto que es menos popular en estos días, pero es esencial para el futuro del Estado de Israel.

P: Entonces, ¿qué les preocupa a los israelíes?.

R: Depende. Es una cuestión de identidad, seguridad. Y hablando sobre el Día de la Mujer, nuestra habilidad para tomar decisiones sobre seguridad no son menores que las de cualquier hombre, o cualquier general, pero en lo que tiene que ver con imágenes y percepciones, existe esta imagen de que lo relacionado con seguridad es monopolio de los hombres. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso.

María Sevillano