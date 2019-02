Llamazares (Actúa) apela a abstencionistas y "desanimados" de izquierda pero niega dividirla

El candidato de Actúa a las generales, Gaspar Llamazares, ha apelado este jueves a los abstencionistas y a los votantes "desanimados y perplejos" de la izquierda a confiar en su formación en las elecciones del 28 de abril, pero ha negado que la dividan.

Así se ha manifestado el ya exdirigente de IU en la presentación de su candidatura en el Col·legi de Periodistes de Catalunya junto con otro de los promotores de Actúa, el exjuez Baltasar Garzón, y otros miembros del partido como Núria González y Miquel Soler.

Tras criticar el avance electoral del Gobierno de Pedro Sánchez al considerarlo electoralista, Llamazares ha explicado que decidieron arriesgarse a presentar candidatura para movilizar a parte de una izquierda "que está cada vez más desanimada y perpleja" porque, a su juicio, ve que no se combate la desigualdad, la desconfianza y la desafección política.

"Queremos representar a todos los que no están o no se sienten representados, pero no apelando al miedo. No será el miedo el que saque a la calle a los trabajadores y sectores de la izquierda", ha advertido Llamazares, tras añadir que no hay soluciones simples a problemas complejos y lamentar que haya quedado pendiente la reforma de las pensiones y el cambio de la reforma laboral, entre otras cuestiones.

Pese a admitir que en España hay una democracia con carencias, aunque niega "el relato del postfranquismo", apuesta por el entendimiento porque consideran que dentro de la Constitución se pueden solucionar muchos problemas a través del presupuesto, la financiación y negociando relaciones de carácter federal.

"Somos federalistas. Es compatible la nación y las naciones, no tenemos problema con la pluralidad nacional, y la interpretación de la Constitución no debería ser un problema", ha sostenido Llamazares, mientras que Garzón ha asegurado que quieren alejarse de los nacionalismos excluyentes.

Garzón también ha reivindicado que Actúa no pretende fracturar la izquierda y que están dispuestos a apoyar propuestas progresistas y de izquierdas, ha renegado del voto útil y ha acusado a los partidos de haberse convertido "en entes que venden paquetes de productos completos, como una especie de supermercado en el que lo compras o lo dejas".

"Queremos romper el modelo que nos ofrece productos hechos sin necesidad de robarle espacios a otros", ha apuntado el exjuez, que ha alertado del riesgo que supone que la alta abstención que se registró en las elecciones andaluzas se traslade a las generales, y por ello quieren incidir en este segmento.

COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Además de cargar contra el "discurso corrosivo, de queroseno" de los debates políticos actuales, que considera de una superficialidad preocupante, ha pedido concreción en las políticas que se lleven a cabo en todos los ámbitos, como el de la mujer, la inmigración y el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

Ante el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que ha acudido a la presentación, Garzón ha reclamado combatir las "puertas giratorias, también en la justicia, y el poder del neoliberalismo", y ha criticado la gestión de la inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez, que considera contradictoria y al que reprocha no haber dado explicaciones.

Para Villarejo, la corrupción es "corrosiva porque destruye las instituciones democráticas y la confianza de los ciudadanos" y explica la alta abstención en las elecciones andaluzas, y ha lamentado también la política sobre inmigración y refugiados del Ejecutivo central.