Llamazares cree que en Asturias se darán bases para reconstruir la izquierda

El portavoz de IU en el parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, ha asegurado hoy que en Asturias, donde la coalición concurrirá en solitario a las autonómicas al margen del acuerdo alcanzado a nivel nacional con Podemos, "se van a dar las bases para la reconstrucción de la izquierda en el conjunto de España".

A preguntas de los periodistas, Llamazares ha reiterado su disposición a encabezar la candidatura de IU en Asturias pese al enfrentamiento abierto con la dirección federal de la coalición, que le ha emplazado, junto a los militantes que participan en la plataforma Actúa, a que aclare si permanecen en la formación de izquierdas o si van a formar parte de ese nuevo partido político.

"En la justicia democrática las palabras son palabras, no hechos, y no se juzgan intenciones, sino hechos. Y los hechos me avalan", ha señalado el ex coordinador general de IU tras rechazar entrar en debate con la ejecutiva que lidera Alberto Garzón mientras no se retire la acusación de "transfuguismo" que se hizo contra él.

Para Llamazares, cuando se dé esa circunstancia, no tendrá "ningún problema" en dar "a los compañeros" las explicaciones que ya ha ofrecido por escrito en el sentido de que forma parte de un partido como Izquierda Abierta, que forma parte de IU, y que nunca ha competido con la coalición en un proceso electoral.

"Ellos sí lo han hecho y en más de uno. Que no utilicen doble vara de medir", ha apuntado tras advertir de que, pese a que el debate político se haya degradado "mucho" en España, para él "no vale todo" y el diálogo debe tener "unas bases mínimas".

"Mientras no retiren ese calificativo, como tampoco se ha hecho con la acusación de maltratadoras a varias eurodiputadas, que suele preceder a alguna medida de exclusión, no voy a entrar en debate con esas premisas", ha subrayado Llamazares.