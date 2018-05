Llamazares (IU) considera que el PSOE ha de negociar su moción para evitar que "se quede en un gesto"

"Habrá que negociar con todo el mundo para no quedarnos únicamente en un gesto de dignidad", ha dicho el político asturiano, que considera una "obligación" la iniciativa, tras la sentencia de la trama de corrupción 'Gürtel'. Pero además de ese gesto, considera Llamazares más importante que salga adelante un nuevo gobierno que releve al de Mariano Rajoy.

No el único motivo de preocupación para Llamazares en la actual situación, ya que también se ha referido a la posición de Ciudadanos y a la idea de este partido de plantear una moción instrumental para convocar elecciones. "En España no existe más que la moción de censura constructiva, no existe una moción instrumental para convocar elecciones, ese es un invento de los nuevos constitucionalistas", ha criticado.