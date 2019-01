Llamazares abre un periodo de reflexión sobre su futuro papel en IU de Asturias

El líder de Izquierda Abierta y portavoz de IU en el parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, ha anunciado su decisión de abrir "un periodo de reflexión" sobre el papel que jugará en la coalición en el Principado, donde se había ofrecido para encabezar de nuevo la candidatura autonómica.

En declaraciones a Efe, Llamazares ha respondido así a las afirmaciones del coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles, que ayer, viernes, le emplazó a no competir electoralmente desde Actúa con la coalición, ni el Principado ni en otros ámbitos, si aspira a repetir como cabeza de lista.

"Esas desafortunadas declaraciones dan credibilidad al proceso inquisitorial de Madrid", ha señalado el portavoz parlamentario, que la pasada semana anunció su disposición a dar "un paso atrás" para evitar una posible intervención de IU de Asturias por la dirección federal tras el expediente abierto a Llamazares.

Así, ha incidido en que ha dado "todas las explicaciones por escrito" y que no piensa responder a los juicios de intenciones, ni a tribunales políticos.

"La dirección y la organización de Asturias están en su derecho de resistir y de replegarse ante la ofensiva de Garzón contra nuestra autonomía", ha señalado Llamazares tras advertir de que no admite "campañas de linchamiento personal".

De cara a las primarias que se celebrarán en febrero para elegir la candidatura autonómica en Asturias, donde IU no se presentará coaligada con Podemos-, Argüelles señaló que quien forme parte de la lista no podrá militar en otro partido que compita electoralmente con la coalición y emplazó a Llamazares a explicar su postura en los órganos de dirección que se reunirán la próxima semana.

A su juicio, el compromiso de Llamazares de no competir con la coalición en Asturias en la cita electoral de mayo, en que coinciden los comicios locales, autonómicos y europeos, "no es suficiente" dado que no se puede "estar sorbiendo y soplando a la vez".