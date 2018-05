Lleno en la Puerta del Sol pese al temor de que la salida de Cifuentes empañase la fiesta de la Comunidad de Madrid

Antes de la salida de Cifuentes, las agendas de los políticos parecían estar llenas a la hora de confirmar su asistencia a los actos de hoy, pero, finalmente, no ha faltado casi ninguno de los habituales invitados. Ha sido el caso de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha acudido acompañada de parte de su equipo: Rita Maestre, Marta Higieras, Nacho Murgui, Javier Barbero o Inés Sabanés.

A diferencia de otros años, también han estado presentes los cuatro portavoces de los Grupos de la Asamblea de Madrid; Enrique Ossorio (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), Lorena Ruiz-Huerta (Podemos) e Ignacio Aguado (Ciudadanos). También han estado sus homólogos en el Ayuntamiento de la capital.

Tras la caída de Cifuentes y a un año de las elecciones, la presencia de dirigentes nacionales no ha pasado desapercibida en el patio de Sol, donde se ha podido ver a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, acompañando al presidente de la Comunidad en funciones, Ángel Garrido.

El secretario de los socialistas, Pedro Sánchez, y el candidato a primarias de Podemos en la Comunidad, Íñigo Errejón, se han sumado también a la cita que se ha convertido para el secretario de Análisis Estratégico de la formación morada en el primer acto institucional al que va como aspirante a gobernar la región.

Quienes no han acudido han sido los expresidentes de la Comunidad del PP; Alberto Ruiz-Gallardón, recientemente imputado en el caso Lezo, se encontraba fuera; Esperanza Aguirre no acude desde que era política en activo; Ignacio González, tras pasar por prisión y pendiente de juicio, no ha sido invitado; y Cristina Cifuentes, que se encuentra descansando con su familia tras las dos dimisiones. Al único exdirigente del Gobierno regional que se ha podido ver ha sido a Joaquín Leguina (PSOE).

Los asistentes y la propia organización han coincidido en remarcar que el objetivo era dar sensación de normalidad, sobre todo, por los propios premiados y la ciudadanía en general. La bebida, los canapés y los corrillos se han repetido como años anteriores. "Todos han respondido a la llamada y es de agradecer", decían desde el Gobierno.