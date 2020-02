Lluís Llach canta "L'Estaca" con los independentistas que cortan la Meridiana

El cantautor y exdiputado Lluís Llach participó anoche en el corte de tráfico de la avenida Meridiana de Barcelona que grupos independentistas llevan a cabo desde hace 130 días y cantó "L'Estaca" junto a los manifestantes.

El músico se presentó en la Meridiana, una de las principales vías de acceso a Barcelona, para apoyar a los manifestantes que desde hace cuatro meses se concentran en este punto en protesta por la sentencia del 'procés'.

Rodeado de varios centenares de personas, Llach cantó "L'Estaca" y posteriormente se dirigió a los congregados: "Somos ricos en palizas, en persecuciones, pero sobre todo somos ricos en futuro, no olvidéis nunca esto", dijo micrófono en mano.

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido al departamento de Interior de la Generalitat que prohíba los cortes en la Meridiana por las molestias y perjuicios que causan tanto a vecinos como a comerciantes y conductores.

Para el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, estos cortes de tráfico, en los que a veces participan menos de 20 personas, son "un uso abusivo del derecho de manifestación", que "hipoteca" a efectivos de los Mossos y de la Guardia Urbana durante horas.

Sin embargo, el conseller de Interior, Miquel Buch, defiende que "si no hay riesgo para las personas o los bienes" en los cortes de la Avenida Meridiana no se puede "hacer nada", puesto que a su departamento no le corresponde "juzgar si es un abuso o no", sino velar por el cumplimiento de la ley.