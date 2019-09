Lola Fernández Ochoa: "Lo duro es que ya no está. Estamos destrozados"

La hermana de Blanca Fernández Ochoa, Lola, aseguró este viernes que toda su familia "está destrozada", a la espera de que el juez permita el traslado del cuerpo a Cercedilla, donde "todo el mundo que quiera pueda darle su último adiós" y que "da igual cómo haya fallecido, porque lo duro es que ya no está".

"No os imagináis cómo estamos los hermanos y sus hijos, en shock, estamos todos destrozados. Ha sido terrible y estamos esperando a ver si nos pueden entregar el cuerpo, que parece ser que no es fácil la identificación, llevaba muchos días a la intemperie, y en cuanto nos lo den llevarla a Cercedilla, acabar y empezar la vida otra vez", dijo.

Según explicó, "el forense que tiene que determinar si es Blanca, debe tener una prueba científica". "Eso es lo que nos han dicho, que necesitan huellas dactilares y ADN para certificar oficialmente que es Blanca, por supuesto que es Blanca", añadió.

Muy emocionada y con la perra de Blanca, "Trufa", en los brazos, Lola Blanca Fernández Ochoa quiso agradecer las muestras numerosas muestras de cariño recibidas estos días y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante la búsqueda de su hermana.

"Han sido tan bestias las muestras de cariño... Yo también he sido olímpica, he representado a España, pero nunca me he sentido como estos días. Ha sido un orgullo ser española. Me da mucha pena, pero creo que Blanca no era consciente de lo que la quería la gente y la admiraba", afirmó a diversos medios en la puerta de su domicilio en Cercedilla (Madrid).

También adelantó que el velatorio de la exesquiadora será en esta localidad de la sierra madrileña donde vivía ella y su familia y que todo el mundo que quiera podrá decirle allí el último adiós.

"La despedida la haremos en familia. Parece que ella quería que la incinerasen y esparcir los retos en Siete Picos, que era su montaña preferida. Haremos una bonita excursión todos los hermanos y echarnos unas risas que era lo que a ella le gustaba", comentó.

Lola Fernández Ochoa aseguró que su hermana "estaba fenomenal", "loca con sus hijos y con Oliva, para que pudiese ir a los Juegos animándola mucho".

"Vive con nosotros y estaba fenomenal. Operó a su perrita el día antes de desaparecer de unos tumores porque se quería ir de viaje, por eso nos extraña mucho. La imagen que tenéis todos de Blanca es que era una mujer fuerte, con una capacidad de sacrificio brutal, con un coraje y una fuerza tremendo. Esa es la coraza, pero por dentro no he conocido una persona más sensible que ella, comprometida, solidaria muy sensible y muy tímida, parece mentira", lamentó.

Sobre las circunstancias de su fallecimiento, a la espera de tener datos sobre la autopsia, insistió en que "lo duro es que haya fallecido". "Me da exactamente igual cómo haya fallecido, lo duro es que ha fallecido y hasta ahora todo el mundo se ha portado fenomenal, el caso es que no está, cómo ha sido, por qué lo ha hecho o por qué lo ha hecho no", agregó.