Más de 90 profesores de universidad se quejan a la London School of Economics por un acto con Ponsatí y Bosch

Más de 90 profesores españoles de distintas universidades, miembros del Foro de Profesores, han transmitido su malestar a la London School of Economics (LSE) por un acto sobre el independentismo catalán en el que participarán la exconsellera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña Clara Ponsatí, su abogado Aamer Anwar y el conseller catalán de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, porque, a su juicio, ofrece una visión parcial.

El evento, que se celebrará en el campus de la LSE en Londres el próximo 31 de enero, lleva como título '¿Ahora qué? El futuro político y judicial del movimiento independentista catalán' y está organizado por el Instituto Europeo y el Observatorio Catalán, ambos integrados en la LSE.

El Instituto Europeo es un centro de investigación y docencia sobre los procesos de integración y fragmentación dentro de Europa. En cuanto al Observatorio Catalán, es una plataforma del Centro Cañada Blanch creado en 2009 por un acuerdo entre la London School of Economics y el servicio de diplomacia pública de la Generalitat y dedicado a "promover la investigación y el debate sobre la historia y la política catalanas contemporáneas".

En el dossier sobre el acto publicado por la LSE, se indica que el independentismo catalán se encuentra en una encrucijada en un momento en el que 16 de sus líderes están procesados por varios delitos en relación con el proceso separatista, nueve de los cuales están en prisión y otros siete están en distintos países para no tener que enfrentarse al proceso judicial en España.

La LSE ha señalado que Ponsatí, que actualmente es profesora de Economía en la Universidad de Saint Andrews (Escocia), puede ofrecer "una perspectiva única de estas circunstancias", mientras que su abogado se centrará en explicar la estrategia judicial. El debate estará moderado por el historiador británico Paul Preston, director del Centro Cañada Blanch para Estudios Españoles Contemporáneos.

Los profesores y catedráticos que suscriben la carta dirigida al director de la London School of Economics y al director de comunicación y asuntos públicos consideran que el evento del día 31 no producirá un debate "equilibrado" porque no habrá variedad de opiniones sobre la cuestión de Cataluña.

Por ello, piden a los organizadores que "reconsideren el panel de participantes" para dar lugar a "una expresión más amplia de distintos puntos de vista", ya que el panel que se propone actualmente "es claramente parcial".

PONSATÍ INTENTARÁ "DESLEGITIMAR" LA JUSTICIA ESPAÑOLA

"Creemos que un panel equilibrado, con todas las voces representadas, incluida la de la profesora Ponsatí, constituye el enfoque más justo a la hora de tratar el asunto del conflicto civil catalán, que es complejo y genera división", añade el texto, que advierte de que la exconsejera catalana "podría aprovechar la oportunidad" que le brinda la "prestigiosa plataforma" de la LSE para tergiversar su caso y deslegitimar el sistema judicial español".

Entre los firmantes de la carta figuran profesores como Félix Ovejero (Universidad de Barcelona) y Javier Tajadura (Universidad del País Vasco), y la catedrática Marta Martín y la exprofesora universitaria Susana Beltrán, diputadas de Ciudadanos en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña, respectivamente.

Otros dos académicos que han manifestado su desacuerdo con el evento que se celebrará en la London School of Economics son Luis Garicano, profesor en esta facultad y responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, y José Javier Olivas, de la Unidad de Investigación Conflicto y Sociedad Civil de la LSE.

"¡Debería daros vergüenza!", ha escrito Garicano en un mensaje en Twitter donde reclama "pluralismo" y afirma que Alfred Bosch es "miembro del Gobierno separatista que llevó a cabo un golpe contra la democracia y se saltó el Estado de Derecho y la Constitución".

Olivas, por su parte, ha dicho sentirse "un poco avergonzado" porque la LSE, donde trabaja desde hace trece años, organice un evento de "agitprop nacionalista" donde solo estarán representados los puntos de vista del independentismo.