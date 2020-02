López dice que el problema no es que la Fiscalía investigue sino la "puerta giratoria instantánea" de Dolores Delgado

Durante la presentación del balance del 112 madrileño en 2019, el también consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad ha recordado que en gran parte de Europa la investigación de los delitos corresponde a la Fiscalía, siempre desde la supervisión y las garantías de los jueces.

"El problema es que en estos momentos con el inevitable nombramiento de Dolores Delgado, que me merece todos los respetos, no es una buena forma de empezar. Se nombra a una persona que ha sido del PSOE. No es que sea una puerta giratoria, sino una que además es instantánea. No es el mejor inicio para alcanzar un consenso", ha afirmado López.