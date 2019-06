López-Istúriz: "En Bruselas el tema de Puigdemont empieza a ser visto como una anécdota"

En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, López-Istúriz ha calificado de "show negativo" la situación de Puigdemont en Bélgica, donde permanece tras huir de la Justicia en 2017.

A su juicio, "los europeos no son tontos" y la imagen de que España es una dictadura "no cuela". "Las instituciones europeas y los gobiernos nacionales, salvo contadas excepciones, no apoyan secesiones. Europa no acepta estas cuestiones", ha insistido el eurodiputado 'popular'.

FALSO LIBERALISMO DE MACRON

Preguntado por la política francesa y por la estrecha relación del presidente, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han mantenido encuentros para acordar la designación de cargos en Bruselas, López-Isturiz ve ese acercamiento como "un proceso normal" porque "en el fondo", Macron "siempre ha sido y será socialdemocrata, no liberal".

"Macron está muy a gusto con Sánchez y la prueba es lo que ha pasado con Manuel Valls en Barcelona. Valls al final, lógicamente, se ha ido con el socialismo", ha señalado el dirigente del PPE.

Además, ha querido recordar que el presidente de la república francesa perdió las eleccions europeas con la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, aunque ha puntualizado que desde el PP europeo no quieren que "en Francia esté la extrema derecha" pero eso no significa que "Macron se aproveche para imponer un régimen socialdemócrata en las instituciones europeas".