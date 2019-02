López-Istúriz (PPE): El Partido Popular combatirá la radicalización de la derecha

El secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), Antonio López-Istúriz, aseguró hoy que el PP luchará contra una radicalización de la derecha ofreciendo una opción de centroderecha "acorde con los líderes del PPE a lo largo y ancho de Europa".

"Después de las elecciones europeas vamos a tener que hablar todos y tener posiciones comunes frente al avance que hay de ciertos extremos tanto de izquierda como de derecha", señaló López-Istúriz en una entrevista con medios españoles durante un simposio sobre empleo organizado por el PPE en Atenas.

Según el eurodiputado, la creación de empleo no es "cuestión de aumentar el número de funcionarios, como hacen los Gobiernos socialistas a lo largo y ancho de Europa", sino de fomentar la contratación en las empresas, con un énfasis en las emergentes, que "representan el empleo joven".

"Las 'start-ups' (empresas emergentes) pueden ayudar a crear un tejido laboral tan necesario, sustituyendo a muchos de los negocios tradicionales que, desgraciadamente, están perdiendo muchísimo empleo", subrayó López-Istúriz.

Respecto a la campaña de las elecciones europeas, señaló satisfecho que su partido lleva "cierta ventaja" sobre otros grupos, y añadió que su candidato, Manfred Weber, ya ha visitado distintos países, entre ellos España, aunque resaltó que aún deben recuperar muchos votantes desencantados.

"No hay que criticar a los votantes de ciertas opciones, sean populistas o no, si no simplemente ver cómo nosotros, desde el Partido Popular Europeo, podemos volver a recuperarlos", afirmó.

Según López-Istúriz, los "nuevos y jóvenes líderes" que han revitalizado la escena política europea, como Kyriakos Mitsotakis en Grecia, Pablo Casado en España, Sebastian Kurz en Austria y Leo Varadkar en Irlanda, "van recuperando poco a poco la confianza de muchos votantes de centro derecha que en el pasado se pudieron perder".

Respecto al cambio de nombre de Macedonia del Norte, López-Istúriz criticó que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, "se ha lanzado a una campaña internacional que no está beneficiando en absoluto a los intereses de Grecia" y pidió que convoque un referéndum para que los ciudadanos muestren si están de acuerdo.

El Parlamento griego votará hoy si ratifica el ingreso de Macedonia del Norte en la OTAN, después de solventar la disputa sobre el nombre de este país que mantuvo a ambas naciones enemistades durante más de un cuarto de siglo.